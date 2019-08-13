【夏日國際電影節】《花椒之味》獲劉德華客串　拍攝時有特別安排

由許鞍華監製，麥曦茵執導，鄭秀文主演的新片《花椒之味》，將於9月12日正式上映，但在《夏日國際電影節2019》的優先場便率先爆滿，可見大家對Sammi非常支持。 而今日推出的最新預告，更驚喜地見到老拍檔劉德華現身，根據開鏡日子，當時正正是劉德華在泰國墜馬初癒後正式開工，所以在拍攝這幾幕客串場口，要有一個特別設定。

Sammi在戲中飾演火鍋店老闆，功架十足，不論是製作湯底、還是端着火鍋從廚房一直走到樓面也，也似模似樣。（《花椒之味》劇照）

任賢齊劉德華齊齊客串

在最新預告中，同樣滲出一陣陣的溫情味道，而作為主角的Sammi，更找來兩位老拍檔撐場，兩位就是劉德華及任賢齊。小齊跟Sammi的經典作有《夏日的麼麼茶》、《嫁個有錢人》等，今次飾演醫生，並暗戀Sammi。雖然只有短短幾句對白，但已感受到她與兩位的無比默契。

小齊再次與Sammi同場。（《花椒之味》劇照）

至於劉德華，就飾演Sammi的前度，二人本來去到談婚論嫁的階段，但導致分手的原因就是因為一個詞語的解說分歧。在預告中，劉德華便與Sammi研究結婚這問題，二人爭辯着「可以」與「想」的問題，到底是「可以」結婚，還是「想」結婚。而正正是這個見解不同，令雙方未能共諧連理，最終變成仍有聯絡的舊情人。

應承了Sammi，劉華傷癒便立即現身，相當有義氣。（《花椒之味》劇照）

給劉德華的特別安排

這種相識多年的前度變密友關係，對兩人來說絕對是駕輕就熟。拍攝當時，雖然華仔因墜馬後身體復原不久，但為支持Sammi，依然堅持完成客串演出。唯一要求是不能站太耐，以及在太大動作，於是經編劇及導演研究過後，決定索性將劉德華變成窩心密友，就算分手仍緊貼Sammi駕車接送出入，令全部戲份都在車廂內發生，好讓劉生拍得安心又舒服。兩人在戲中表現默契滿瀉，基本上只需拿起劇本看過對白，便可開機拍攝，自然演出最完美狀態，令現場工作人員無不為兩人的化學作用感到讚嘆。