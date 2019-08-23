【沉默的證人】張家輝場場被打都親身上陣　任賢齊︰佢嫌我唔夠狠

電影《沉默的證人》由張家輝、任賢齊主演，一個係法醫，一個黑警，一夜之間因為一條屍而相遇，並鬥到你死我活。今次是兩位繼《大事件》（2004），15年後再遇，有趣是兩位的正邪位置不變。 上次合作，二人大戰連場，但今次家輝做手無搏雞之力的法醫，場場被打被撻，做負責撻人的小齊，會否爽得多？「唔係呀，家輝要求好高，打佢都打得好辛苦！」任賢齊說。

無論係15年前定15年後，兩位走埋一齊就係要打。（《沉默的證人》劇照）

小齊被家輝睇穿

上次合作有杜琪峯執導，今次都唔簡單，有《虎膽龍威II》導演雷尼哈林 （Renny Harlin）操刀，可以想像那種困獸鬥情節必然發生。張家輝︰「整個故事發生在法醫大樓，雙方鬥智鬥力，導演又不時加入一些西方幽默，感受到商業計算幾準確。」

任賢齊就好欣賞其中一個情節。「劇情講我本身唔可以露面，所以犯案時一直戴面具，但家輝一句說話似乎睇穿我一樣，於是我索性揭開面具，並出言侮辱他，但對他冇影響。這場戲感受到家輝的穿透力，好有力，又好有智慧。」

任賢齊笑言自己經常被導演看中演大賊，今次雖然是演警察，不過是一個犯法的黑警。（葉志明 攝）

家輝在《大事件》首次跟杜琪峯合作，亦成為他改戲路之作。（《大事件》劇照）

打人都唔好受

戲中動作連場，不過唔係互毆，係家輝被毆。他入行多年，類同場面演過不少，所以頗有心得。「打有打人慘，你都驚打親人，幸好我經驗豐富，自我入行就跟李修賢拍打戲，去到電視台又不時接觸到動作場面，所以向來都不算抗拒，但現在年紀大都要量力而為。」

聽見量力而為，任賢齊好有反應︰「我們幾個要輪住打家輝，不過他要求好高，很多場戲都親自上陣硬食。有個鏡頭講我掉他落地再踢一腳，拍完導演都覺得好好，但家輝就嫌我未出盡全力，要拍多Take，要有好痛的感覺。換轉是我導演話收貨我一定收貨。」

張家輝稱近年的角色都好多嘢背，上次演會計，今次演法醫，大量專用名詞要死記。（葉志明 攝）

呢幕唔係毆打，直頭係虐待，係會剪手指。（《沉默的證人》劇照）