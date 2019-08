【D23 Expo】迪士尼、Sony風波後首度露面　湯賀蘭親證續演蜘蛛俠

由迪士尼舉辦的D23 Expo一連三日在加州安納海姆的Anaheim Convention Center舉行,今年的焦點再次落在Marvel Studios身上。在D23 Expo前夕,Marvel Studios總裁Kevin Feige突然爆出與Sony談判《蜘蛛俠》電影合作計劃破裂,主角「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)於香港時間凌晨在D23露面,並公開回應了有關消息。

湯賀蘭經歷連日來的打擊,終於首度露面回應事件。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

湯賀蘭經歷連日來的打擊,包括蜘蛛俠風波及由他主演的《Uncharted》痛失導演Dan Trachtenberg後,湯賀蘭終於首度露面,並開腔回應本周經歷的一連串事件。

雖然Marvel Studios目前痛失蜘蛛俠,但湯賀蘭稱仍會繼續演蜘蛛俠。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

湯賀蘭接受外國傳媒《Entertainment Weekly》訪問時表示,儘管他不能夠透露尚有多少集電影,但他仍然會繼續擔任蜘蛛俠一角。而在湯賀蘭開聲前, Sony影業早前都指出沒有換角的理由,故湯賀蘭仍會是蜘蛛俠。湯賀蘭表示:「基本上我們製作了五部好電影,這也是非常奇妙的五年時間。我擁有這段美好的回憶。誰知道未來會怎樣?但我知道的是,我將在我生命中繼續飾演蜘蛛俠。」

他續表示,雖然未來會變得不同,但仍然會是非常奇妙及精彩:「這將會是非常有趣,但我們仍然選擇這樣做。蜘蛛俠的未來將會有所不同,但相信將會同樣讓人感到奇妙及精彩,我們會找到新方法讓蜘蛛俠變得更有型。」

湯賀蘭稱他們會找到新方法讓蜘蛛俠變得更有型,影迷不用先傷心。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

其實湯賀蘭在接受外國傳媒《Entertainment Weekly》訪問前,他出席D23 Expo,與「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)宣傳動畫電影《Onward》時,在活動中有感而發:「這是瘋狂的一周,我打從心底愛著你們,我愛你們3000遍。」(“It’s been a crazy week, but I want you to know I am grateful from the bottom of my heart and I love you 3,000.”)