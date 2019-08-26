《記得香蕉成熟時2：初戀情人》　童愛玲完美演繹宅男女神

1994年上映的《記得香蕉成熟時2：初戀情人》，延續鄧一君飾演的「楊醒波」的故事，周旋於初戀情人「婷婷」與新相識的大學生「陳堅」之間，結合成長、愛情、友情及家庭等元素。 全片最引人入勝的地方，要數男主角二揀一的難題，面對「GF-able」的婷婷，以及性感又充滿新鮮感的陳堅姐姐，相隔四分一個世紀後，各位男觀眾會點樣揀？

鄧一君飾演的「波仔」，第一眼看到童愛玲飾演的「陳堅」便神魂顛倒。（電影截圖）

《記得香蕉成熟時2：初戀情人》由馬偉豪編劇及執導，講述即將要參加會考的「波仔」楊醒波，在中學會考前最後一個學年，面對與好友決裂、初戀情人婷婷分手及跟家人關係惡化等問題，成長路上越見崎嶇。不過有苦真有甜，波仔認識了港大學生陳堅，這位美麗又神秘的姐姐令他神魂顛倒，當二人快將走在一起時，波仔才發現想要追求的是什麼。

重溫童愛玲的女神風采

+ 5 + 4 + 3

全片最大賣點，應該是童愛玲飾演的陳堅，甫出場便令人十分驚艷，不施脂粉卻明艷照人，身穿熱褲大騷長腿，就算其中一隻腳打著石膏都很吸引，相信當年男觀眾跟波仔一樣，看著這樣的陳堅都會目瞪口呆。之後有一幕講到陳堅跟波仔飲酒，二人帶點醉意在街頭熱吻起來，濕著頭髮的陳堅眼神撩人，又是另一種誘惑。

童愛玲保養得宜，現年47歲的她獲封為「美魔女」。（童愛玲Facebook）

來自台灣的童愛玲，拍攝《記得香蕉成熟時2：初戀情人》時22歲，剛來港發展不久，這部電影稱得上是她的代表作，另一最令人印象深刻的演出，要數跟黎明合作拍攝的電訊公司廣告。跟王祖賢有著相近氣質，身材高挑、皮膚白晢的童愛玲，卻沒有如前者般大紅大紫，當主角的作品寥寥無幾，也許觀眾更記得她下巴的美人痣，卻未必數得出她的演出。

童愛玲於2003年產子，兒子王子毅今年已16歲。（微博圖片）

不過童愛玲亦不志在於演藝圈發展，她於2003年下嫁富商王敦民，翌年誕下兒子王子毅，過著幸福的少奶奶生活，只間中拍戲過日晨。現年47歲的她保養得宜，美貌廿年如一日，獲封為「美魔女」。