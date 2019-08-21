羅守耀推重口味新片《人妖阿發痴人三部曲 》　港男到異國當人妖

曾任《黑社會》系列監製、執導過多部電影的羅守耀，對上一部作品已是2013年的《衝鋒戰警》，不過有指其新作快將面世，一向風格多變的他，今次挑戰人妖題材，夾雜色情與暴力，未入場都覺得震撼！

電影公司網站顯示戲名為《人妖阿發 痴人三部曲 1/3》，但預告內就叫《阿發 痴人正傳1/3》，究竟邊個名先啱？（影視點網站）

《人妖阿發 痴人三部曲 1/3》，單睇戲名實在難以估計劇情，故事講述來自香港的阿發，因要逃避過去而走到異鄉，抱著被救贖的心情而當上人妖，可是無論他多麼努力，似乎唯一不能原諒自己的就是自己。

阿發跟舞娘阿妙及脫衣舞男阿瓜結為朋友，這種友情讓阿發得到一種非常另類的快樂。一件突然其來的變故要阿發作出一個極端的抉擇，究竟阿發會選擇刺殺那害人的店主夫婦，還是袖手旁觀看著阿瓜及阿妙受苦？在阿發這孤獨的尋死路上似乎只有殺戮伴隨。

重口味預告逐格睇

+ 31 + 30 + 29

故事看似劇力萬鈞，而去年11月釋出的預告片就傾向懸疑風格，1分15的內容由凌碎的片段組成，有裸女、賣淫、虐待及自殘及殺人，幾乎每一幕都咁重口味。其實羅守耀的電影一向以重口味見稱，尤其以暴力為甚，有影迷甚至奉他為「業餘版三池崇史」。

點解要「壁咚」呢？（電影劇照）

何解是業餘版？相信影迷都對羅守耀的背景不陌生，其父是地產商裕泰集團創辦人羅肇唐，羅守耀為現任集團董事總經理。雖然家有百億事業等他繼承，但羅守耀自幼就醉心電影，大學主修電影，2003年曾入股杜琪峰主理的銀河映像，翌年更成立自家電影公司影視點，為旗下多品電影出任導演及編劇。

羅守耀多年來都冇放棄過電影。（影視點網站）

自上一部《衝鋒戰警》後，羅守護相隔6年才推出《人妖阿發 痴人三部曲 1/3》，故事夠吸睛，但卡士就比較弱，男主角叫林上，聞所未聞應該是新人，其餘演員名單上最出名的一位是麥芷誼，曾在《同班同學》作全裸演出。據悉，電影已完成送檢，含有性愛、暴力、粗口等內容而被列為三級片，但未知確實上映日期。