「死侍」賴恩雷諾士有特別方法慶祝老婆生日　網民大讚好浪漫

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）於今日（26日）凌晨在社交網站上載多張跟太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）的合照，慶祝對方32歲生日。不過細看每一張照片，發現都有一個共通點，分分鐘晒恩愛變成玩命。

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若說激嬲老婆的理由有10萬個，賴恩雷諾士應該很懂得每一種玩法，他在Instagram上載10張跟碧琪麗芙莉的恩愛合照，第一張二人穿上黑色夫婦裝，腹大便便的碧琪笑得開懷，相當溫馨。但由第二張開始，就知道賴恩在整蠱老婆，因為隨後的每一張照片，碧琪都是合上眼或擰轉面，賴恩明顯故意選上太太出醜的照片。

前年賴恩又係整蠱老婆。（Ryan Reynolds Instagram截圖）

不過，有不少網民覺得此舉很甜蜜，因為賴恩個性出名搞鬼，經常整蠱好友，連太太亦不放過，但他花心機挑選碧琪的出醜照亦不容易，可算是另一重表達浪漫的方式。其實2017年碧琪生日時，賴恩亦上載了跟太太的合照並留言講生日快樂，但碧琪的臉被他裁走一半，相當抵死。

賴恩與碧琪於2010年拍攝《綠燈俠》時撻著。（Getty Images）

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賴恩與碧琪於今年5月宣布將迎接第3名孩子，二人於2012年9月結婚，碧琪分別於2014年及2016年誕下兩名女兒James及Inez，是個羨煞旁人的幸福家庭。