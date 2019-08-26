【D23 Expo】《黑寡婦》新海報曝光　新造型揭呢位超級英雄或登場

由迪士尼舉辦的D23 Expo一連三日在加州安納海姆的Anaheim Convention Center舉行，今年焦點再次落在Marvel Studios身上。他們除了宣布開拍3部全新劇集外，還公開了《永恆族》（Eternals）首張造型照。 而屬於Marvel電影宇宙第四階段首部作品、將在明年上映的《黑寡婦》（Black Widow），在D23 Expo會場上公開了黑寡婦全新戰服及電影全新概念海報。

由Marvel Studios Visual Development主管Andy Park公布的《黑寡婦》首張概念圖。（Andy Park Facebook 圖片）

由澳洲女導演Cate Shortland執導；施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》將在明年上映，官方亦陸續公開電影細節，包括電影故事的時間線及反派造型照等等。而在剛過去的D23 Expo上，Marvel Studios首次公開了「黑寡婦」的白色新戰衣，而此新戰衣一出，旋即成為焦點，皆因黑寡婦通常都以黑色衫示人，而白色戰服源自Marvel漫畫《Black Widow: Deadly Origin》當中，此漫畫還牽涉兩位重要的超級英雄。

黑寡婦經典黑、金色戰服登場。（Marvel Comics）

至於該Marvel漫畫《Black Widow: Deadly Origin》，是由Paul Cornell及創作，並在2010年出版。故事曾講述黑寡婦仍在蘇聯擔任特工的回憶，當時她與寒冬戰士及Red Guardian執行任務時，她就曾經穿上這件白色戰衣。至於黑寡婦何時穿上白色戰衣，據了解，當她執行任務時遇上大風雪，她便會利用此白色戰服作遮掩。

除了寒冬戰士及Red Guardian外，該漫畫還牽涉狼人的出現。雖然迪士尼成功收購了FOX，但相信Marvel Studios不會在短時間把狼人引進入Marvel電影世界。至於未有公布會出現的寒冬戰士，早前被影迷拍得他在柏林出現，並戴上印有《黑寡婦》標誌的帽子，如今他在電影出現相信開始變得明朗化。

黑寡婦在《黑寡婦》又有新造型，她將穿上白、黑色戰服登場。（MCU_Direct Twitter 圖片）

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除了公開了黑寡婦的全新白色戰衣外，還公布了電影概念海報。影迷終於可以一睹所有角色的新造型。從這張概念海報可以見到，黑寡婦穿回漫畫中經典的黑、金戰衣，後面是Florence Pugh飾演的第二代黑寡婦Yelena Belova、David Harbour飾演的Red Guardian、麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的另一黑寡婦Melina及今集的主要反派Taskmaster等。