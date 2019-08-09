【黑寡婦】女粉絲德國捕捉呢位Marvel演員　網民錯重點發現新端倪

Marvel Studios總監Kevin Feige在早前的聖地亞哥國際漫畫展（San Diego Comic-Con）上，公布了不少有關《黑寡婦》（（Black Widow）的消息，然而電影仍處於非常神秘的階段。 日前有影迷在德國柏林意外捕捉了一位Marvel電影演員，而他卻未曾列入電影演員名單。可是，有人發現他疑似戴上劇組的帽，究竟這位超級英雄是誰？

由施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》將在明年上映。（《鐵甲奇俠2》劇照）

由Cate Shortland執導；施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》獨立電影拍攝得如火如荼，並預計會在今年9月完成首階段拍攝工作。Marvel電影宇宙第四階段的首部作品《黑寡婦》將在明年上映，目前影迷掌握的消息包括《黑寡婦》的故事將在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間展開。

早前Marvel Studios總監Kevin Feige率領《黑寡婦》導演及主演出席聖地亞哥國際漫畫展。（Getty Images）

至於演員陣容方面，Taskmaster將會是電影中的反派，目前未知有誰飾演、Florence Pugh飾演第二代的「黑寡婦」Yelena Belova、麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演另一「黑寡婦」Melina Vostokoff、David Harbour飾演全新超級英雄Red Guardian及O-T Fagbenle飾演神盾局特工Rick Mason。

女粉絲柏林街頭成功捕捉「寒冬戰士」Sebastian Stan，但網民焦點卻落在他的帽子上。（romy.kane Instagram 擷圖）

雖然《黑寡婦》公布了不少新演員，但影迷關注會有多少舊有的超級英雄出現。如今，終於疑似有新進展。日前有影迷在柏林成功捕捉到飾演寒冬戰士的Sebastian Stan，然而照片的焦點卻落在Sebastian Stan的帽上。不少網民指出，他頭戴的帽子印有《黑寡婦》的標誌，故有影迷猜測，他或將參演拍攝《黑寡婦》。有影迷續表示，考慮到黑寡婦與寒冬戰士曾在2009年的一次海外任務中相遇上，寒冬戰士或有可能會以某種身份出現。然而，目前只屬影迷的猜測，一切有待官方確認。