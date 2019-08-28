【綁靈】陳家樂自認比女演員們細膽　曹佑寧拍鬼片要自備法寶傍身

「鬼王」潘紹聰出名熟悉靈異界的事物，新戲《綁靈》由潘紹聰監製，陳鵬振執導，陳家樂、曹佑寧主演，影后惠英紅亦有參演，劇組更遠赴泰國拍攝。 不過，家樂和佑寧接受專訪時就透露他們都是細膽之人，但原來拍鬼片都未至於最驚，令佑寧最為害怕的反而是以下這件事。

陳家樂和曹佑寧這次一起合作主演驚慄片，家樂表示當年因為佑寧主演的《KANO》而哭得很厲害。（陳順禎攝）

睇佑寧主演的《KANO》感動到喊

《綁靈》講述的故事發生在一所荒廢已久的學校，鬼影重重的校園，出現猙獰女鬼以及戰時日軍的身影。有「鬼后」之稱的惠英紅，再加上「恐怖在線」主持鬼王潘紹聰做監製，似乎令整部戲的感覺更陰森。

而兩位港、台男神陳家樂和曹佑寧這次一起主演驚慄片，他們都表示很高興，尤其家樂就指早就很期待與佑寧見面，「我本身不愛哭，但當年佑寧主演的《KANO》，感動到令我哭得很厲害。那時候我知道他會來香港謝票，我差點就想去見他，非常喜愛他的那部作品。」

拍鬼片帶法寶傍傍身

而提到這次拍攝驚慄片，兩位大男生都透露自己其實很細膽，佑寧指事前他做定一些心理準備，「因為我自己其實還挺怕的，所以我帶了一個佛牌，帶在身上不管是拍戲時或者是下班的時候，我都會把它帶在身上傍傍身。」

家樂就指他其實去到泰國當地先識驚，「因為他們做了一些很隆重的儀式，請了一些法師跳舞、念經，做了一些我沒有見過的儀式，令我很害怕，又給了一些吉祥物，讓我們袋著。」相對在香港，拍戲時的儀式很簡單，只是切切燒豬而已，但他們的儀式就好像跟靈異的事有關，令家樂更為緊張。

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女演員們反而更大膽

除了兩位大男生，戲中還有岑日珈、前黑澀會成員小薰（黃瀞怡）等年輕演員。家樂、佑寧都指這次拍攝順利，更異口同聲指過程並沒有遇過很奇怪的事情。不過，原來一眾女演員反而更大膽，「她們會問監製更多背後的故事，想去知道更多的事。大家都知潘紹聰是對靈界很有認識的傳媒人，大家都會問他很多關於靈界的事，特別多人問他恐怖的事，有甚麼事發生過之類的問題。」

陳家樂自認細膽，大爆女演員們反而經常問監製潘紹聰背後的故事，有關靈異界的事情，他都不敢聽太多。（陳順禎攝）

拍鬼片都唔夠呢件事驚

雖然拍攝鬼片已經夠詭異，不過真正嚇得佑寧心驚膽顫的可能是與前輩合作，「當時是跟紅姐（惠英紅）對戲，然後紅姐是講廣東話，其實我聽不懂，所以紅姐知道我在放空，然後一喊卡的時候，她就跟我說，你是不是聽不懂我說話？我說對，我完全聽不懂。」紅姐之後就跟我說，這樣就不對了，身為演員必須要去記對手講的台詞。「如果有背熟的話，對手在講話的時候，你會給一些反應，當下我真的整個人都呆了，所以我覺得還蠻內疚的。」

佑寧表示這件事反而是這次拍戲，感受最深的一件事，而聽過紅姐的教導之後，佑寧表示自己有盡量去把台詞看更熟，避免這種事情發生。

曹佑寧自爆與前輩惠英紅合作，有件事令他感到很內疚。（陳順禎攝）