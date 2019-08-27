【亞馬遜大火】累積捐款過8億　里安納度為環保執導電影走過上街

有「地球之肺」之稱的亞馬遜森林大火持續，火災引起全球關注。一直致力於推動環境與生態保護的荷李活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），亦多次在社交平台上發表貼文，希望喚起大家關注。 而其實里安納度不只出金，日前除了捐出500萬美金（約3900萬港元）給予相關團體救災，多年來他更為環保出心又出力，身體力行，甚至走上街頭遊行，男神絕不限於「離地」捐款。

里安納度狄卡比奧多年來，一直關注環保議題。（GettyImages）

為環保付出超過廿年

亞馬遜森林有「地球之肺」之稱，這個全球最大的熱帶雨林，森林內生存了大概有300萬種植物和動物，以及100萬名原居民。日前，里安納度大手筆捐出近4千萬港元給相關團體救災。

但其實，里安納度多年來為環保出心出力，一向關注氣候變遷、環保等議題。早在1998年，他已成立以自己命名的環保基金會「Leonardo DiCaprio Foundation」，關注保護物種多樣性、海洋及野地保育以及氣候變遷等。20多年來，基金會發展了超過200個項目，更與全球超過100個組織合作保育生態，發展海洋保育、研究氣候變化等項目，同時更為超過100個慈善機構提供援助等。

位位億萬富翁 出錢出力

今個月他更宣布與兩個億萬富豪合作，創立非牟利組織「Earth Alliance」。這個新成立的組織由里安納度與蘋果教主喬布斯（Steve Jobs）的遺孀Laurene Powell Jobs，以及全球野生動物保護協會主席Brain Sheth一同創立。3位億萬富翁，決心要為保護地球出分力。

有指，男神多年來為保護地球不遺餘力，總共捐出近$8億港元行善。（GettyImages）

里安納度不只開支票 更身體力行

不要以為里安納度，只是開開支票就當支持，其實他曾親自探訪取得資助的科學家，2015年拍攝《復仇勇者》時，就專誠到格陵蘭探訪做地質研究的專家，希望了解開採石油對冰層所帶來的影響。

此外，里安納度曾在紐約舉行的聯合國氣候峰會上發言，獲委任為氣候變化的大使，他甚至曾經為氣候變化以及保育海洋的議題，在達沃斯世界經濟論壇發言。

男神一早就用自己的影響力，宣揚氣候變遷、環保等議題的事件。（GettyImages）

走上街頭參與關注氣候問題的遊行

里安納度除了在影壇有影響力，其實他在環保界都已經是位具影響力的人物。不單止出錢出心又出力，出席各大會議與世界領袖商討氣候問題之外，2014年，他甚至走上街頭，在世界各地與40萬人，參與關注氣候問題的遊行「People’s Climate March」男神成立的基金會，更有贊助「綠色諾貝爾奬（Goldman）」的得主，為表揚為環保作出重大貢獻的基層人士。