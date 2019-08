【亞馬遜大火】里安納度狄卡比奧捐巨款救災　「雷神」轉發IG呼籲

有「地球之肺」稱號的亞馬遜森林供給地球20%的氧氣,不過最近發生大火不滅的慘況,引起全球關注,加上雨林之中持續有數以百計的新火頭出現,令滅火行動的困難大大提高,除了濃煙會影響健康外,亞馬遜森林的環境、物種更會受到非常嚴重的破壞,有分析原因指出砍伐林木才是火災不斷的主因! 荷李活人氣紅星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)一向關注環保和大自然問題,他為了今次亞馬遜森林大火不時宣傳且捐款,更引起了「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)一同為此發聲!

2016年里安納度狄卡比奧以大熱姿態奪下第88屆奧斯卡影帝。(路透社)

不要當地球是理所當然

里安納度狄卡比奧演技精湛且人氣極高,亦時常關注環保和大自然的問題,就在他憑住《復仇勇者》(The Revenant)終於奪下奧斯卡最佳男主角後,在台上發表感言也是與環保有關,提示觀眾留意氣候改變對地球造成的傷害。「Don’t take this planet for granted. I don’t take this award for granted.」(不要當地球是理所當然,我亦不會把這個獎項當成理所當然。)以個人最寶貴的時刻,機宣揚環保意識,可見他的用心良苦!

亞馬遜森林連日大火不滅令人十分擔心。(里安納度狄卡比奧IG圖片)

近日里安納度狄卡比奧不時都會在個人Instagram上傳多張有關亞馬遜森林的照片,叫人不得不留意,有消息指他更為此捐出500萬美金(約3900萬港元)給予相關團體救災,又宣傳叫人幫忙捐錢他有份共同建立的「Amazon Forest Fund」,而且他們標明全部捐款將會100%放在保護亞馬遜森林上。

基斯咸士禾夫同樣呼籲大家要捐款。(基斯咸士禾夫IG圖片)

昨晚(26日)基斯咸士禾夫同樣轉發了里安納度狄卡比奧也有上傳的一張亞馬遜森林照片,表示自己對亞馬遜森林的關心,又呼籲大家都要好好保護亞馬遜森林,更需要捐款到「Amazon Forest Fund」給相關團體進行救災活動。

亞馬遜森林大火片段(里安納度狄卡比奧IG)​