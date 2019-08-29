【花椒之味】戲中演亡父　鄭秀文嗌鍾鎮濤「收嘢呀」即喊出嚟！

由許鞍華監製，麥曦茵執導的新片《花椒之味》，將於9月12日香港上映。電影講述分隔三地的三姊妹，一直不知對方的存在，直至在父親（鍾鎮濤飾）的去世，終於在喪禮上首次聚首。飾演大姐如樹的鄭秀文（Sammi）在父親喪禮上，更真喊起來。

三姊妹要在爸爸喪禮上才會面，實在帶點遺憾。（《花椒之味》劇照）

這場喪禮戲，算是電影的重頭戲，因為是三姊妹首度見面，各人對其餘兩位姊妹的感覺更是難以言喻，當中的情感相當複雜，既夾雜父親離世的悲痛，又有與素未謀面姊妹見面的好奇、彼此互不熟稔卻又同時有血緣牽絆著的這麼近那麼遠，令整個靈堂的氣氛更為複雜。

跟親人嗌「收嘢呀！」是種最後告別。（《花椒之味》劇照）

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SAMMI、賴雅妍、李曉峰三人在拍攝這場靈堂戲的時候，將全部情緒都釋放出來了，尤其是各自以兩岸三地，叫老竇、老爸、爸，收嘢呀！更顯三姊妹的微妙關係，既親亦疏。而一句「收嘢呀！」亦是與親人生死之隔的象徵，情緒更是一發不可收拾。

三人均表示當天一直在哭：「我們一直哭哭哭，哭到導演喊了“CUT”之後，情緒都依然收不住，三人就繼續擁成一堆，盡情地繼續哭出來了！」這種嚎哭，對她們來說也算是情感釋放的一個方法。導演表示三個角色之間有一種血緣的牽絆，即使當刻彼此是陌生的，但事實是大家也共同失去了一個親人，我們應該如何提供力量給彼此呢？就是她希望三位演員能夠在這場戲當中表現出來的感覺。