【花椒之味】鄭秀文為戲獻聲唱《好好說》　大讚見到任賢齊心就暖

電影《花椒之味》由鄭秀文（Sammi）主演，並與來自台灣的賴雅妍、內地的李曉峰合演三姊妹，還邀請劉德華、任賢齊客串，鄭秀文更為了《花椒之味》開金口演唱電影主題曲《好好說》，同時MV亦正式曝光！

《花椒之味》電影主題曲《好好說》由鄭秀文演唱。（電影公司提供）

Sammi表示今次《花椒之味》整個製作需要歸功於好導演和好劇本，她說：「劇本好多笑中有淚，我同兩個妹妹（賴雅妍和李曉峰）建立咗真摯感情，好唔捨得。所以電影煞科時我心情極之複雜，一方面好開心，終於完成一部電影，但另一方面對於角色好唔捨得。當我進入咗呢個角色的時候，佢哋笑、佢嘅經歷或者眼淚，所有情緒都係真，好似將空間定格咗喺畫面，雖然第一次合作，過程好多事值得回憶。」

Sammi跟劉德華演過無數次情侶夫妻檔。（電影公司提供）

戲中3姊妹同父異母，在爸爸的喪禮上第一次相遇，加上要共同解決問題，感情迅速建立。鏡頭後她們同樣一見如故，很快投入角色，比戲中姊妹更情深，甚至同笑同淚神同步，Sammi說：「戲中好多搞笑情節難忘，但感情重頭戲拍攝時，互相畀力量大家去演出，眼淚互相感染對方，當大家拋出真感情出嚟嘅時候，情節就會好好睇，呈現到角色有血大肉嘅地方。」

Sammi大讚小齊永遠都係咁親切。（電影公司提供）

除了兩位初次合作的演員外，當中更有劉德華和任賢齊客串《花椒之味》，兩位皆是Sammi多年來的老拍檔，任賢齊跟Sammi合作《夏日的麼麼茶》後，相隔16年再度攜手合作，她說：「小齊永遠都係咁親切，一見到佢心裹就好溫暖。」而小齊戲中飾演暖男醫生，受命去醫治她的心病。而跟Sammi演過無數次情侶夫妻檔的劉德華，她說：「華仔雖然只係客串咗幾場戲，主要講愛情和親情嘅議題，原來男人真係嚟自火星，而女人嚟自水星。就算大家講緊同一個話題，但去到某啲位又講唔到落去。當大家正面對如何經營一段男女關係嘅時候，一定好有同感和會心微笑。」

《花椒之味》電影主題曲《好好說》