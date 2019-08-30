【復仇者聯盟4】狂迷再發現大戰場面有錯　今次輪到奇異博士中招

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）再一次稱霸全球票房，還打破由《阿凡達》（Avatar）保持逾十年的全球最高票房電影紀錄。 早前電影推出了Blu-ray版，有狂迷在觀賞電影時，又再發現電影出錯，而今次輪到上陣時間較短的奇異博士身上。

有狂迷再發現《復仇者聯盟4：終局之戰》大戰一刻又出錯。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》自4月尾上映以來，風頭可謂一時無兩，電影最終需要新增刪減片段後重新上映。最後《復仇者聯盟4》成功以27億9,600萬美元票房擊敗《阿凡達》的27億8,900萬美元票房，成為全球最賣座電影。早前《復仇者聯盟4》推出了Blu-ray版，粉絲可以隨時欣賞電影外，還可以慢慢尋找劇組在戲中悉心安排的彩蛋。可是，新彩蛋暫時就未有找到，但卻有狂迷再度發現電影出錯，認真不簡單。

早前有影迷發現遠鏡下的美國隊長，其盾牌竟然完好無缺。然而他的盾牌應該給魁隆打爛了。（網上擷圖）

眾所周知，奇異博士在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中，向魁隆交出時間寶石以換取鐵甲奇俠的生命。然而當魁隆在電影最後階段集齊六顆無限寶石時，全宇宙一半生物化灰，當中包括一半的復仇者成員，如奇異博士、蜘蛛俠、黑豹及星爵等。

或者奇異博士想告訴劇組，他少了一樣道具，所以才這麼徬徨。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

點擊下圖重溫化灰超級英雄回歸一刻及出事畫面

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當化灰的復仇者成員在《復仇者聯盟4》回歸時，奇異博士因送出了時間寶石而沒有戴上阿迦莫托之眼（Eye of Agamotto）。可是，當美國隊長在呼叫「Avengers assemble」（復仇者集結）時，身後的奇異博士卻忽然載上了阿迦莫托之眼。這位「鷹眼」狂迷在社交網站公開此錯誤段，引起不少網民熱烈討論。然而有不少網民表示：「這是非常出色的電影，不要再陷『邏輯思維』問題當中。」