【D23 Expo】《復仇者聯盟4》再有概念圖曝光　呢幕大戰慘遭刪走

由迪士尼舉辦的D23 Expo日前結束，今年的焦點再度落入Marvel Studios身上。他們除了一口氣宣布開拍三部全新劇集外，還陸續公開Marvel電影宇宙第四階段的消息，當中包括《黑寡婦》（Black Widow）的新海報及《永恆族》首張造型照等。除了關於新作品消息外，他們還公開了數張《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的概念圖，當中包括最後大戰的情景，原來變形俠醫原先係會跟魁隆單挑。

魁隆原本有機會跟變形俠醫重賽。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

變形俠醫未能再戰魁隆

在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）開首，魁隆帶著他的軍團半路攔截剛逃出聖域界的戰艦，而戰艦入面除了有聖域界的難民外，還有雷神、變形俠醫、洛基及海姆達爾等。最終洛基及海姆達爾戰死，只有變形俠醫僥倖逃回地球，變回Bruce Banner並墜落到紐約至聖所。在他變回Bruce Banner前，變形俠醫曾與魁隆單挑，可是卻遭後者輕鬆完勝，所以不少影迷都期待著兩巨頭會在《復仇者聯盟4》再碰頭。

變形俠醫在《復仇者聯盟3》與魁隆「隻揪」慘遭完勝。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

Iron Family

可是最終影迷的期望再一次落空，導演羅素兄弟（Russo Brothers）沒有安排變形俠醫及魁隆在《復仇者聯盟4》擇日重賽。直到近日，在D23 Expo上，Marvel Studios公開了數張《復仇者聯盟4》的概念圖，當中包括Smart Hulk與宇宙霸主魁隆「隻揪」的情景。從該照片可見到，Smart Hulk出拳擊中魁隆，霸氣十足。

除此之外，其中一張概念圖還集合了鐵甲奇俠、穿上救援戰甲的小辣椒、蜘蛛俠及戰爭機器，而這張圖被部份外媒稱為「Iron Family」。最終沒有拍出來，也是相對可惜。最後，也有一張是鐵甲奇俠及小辣椒在大戰中相擁一刻，十分淒美。

鐵甲奇俠及穿上救援戰甲的小辣椒都有在最後大戰中現身。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除了鐵甲奇俠及變形俠醫外，還有美國隊長獲得雷神戰鎚時的概念圖。而負責繪製這張概念圖的Marvel Studios 首席概念藝術主管Ryan Meinerding解釋，這張圖的含意，指出當時美國隊長對能拿到雷神戰鎚Mjolnir相當不確定。