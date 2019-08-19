復仇者大樓新買家曝光　網民揭《鐵甲奇俠》為另一超級反派鋪路

前年上映的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中，鐵甲奇俠把復仇者大樓賣走並遷出，而在今年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，見到復仇者大樓正在翻新，究竟幕後神秘買家是誰，一直是影迷非常關心的問題。 當時曾有影迷估計買家是神奇四俠或奧斯本企業CEO「綠魔」。可是，近日有影迷提出新理論，指買家在三部《鐵甲奇俠》（Iron Man）電影均有出現，但觀眾過目即忘的角色。究竟是誰呢？

魁隆最終在《復仇者聯盟4》中化灰消失。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《蜘蛛俠：決戰千里》預告中，影迷見到復仇者大樓的工程近乎完成，旋即在網上引起討論。當時曾有網民認為該大樓是Marvel Studios為介紹綠魔及神奇四俠鋪路，皆因兩者剛由Fox轉到迪士尼懷抱。如果是前者購入的話，Marvel Studios可能正在鋪排Marvel漫畫《Dark Reign》，即後《Secret Invasion》的故事，而當時的重點落入了諾曼奧斯本（Norman Osborn）；假如是後者的話，復仇者大樓則變成巴氏大樓（Baxter Building）。

復仇者大樓最終花落誰家成為影迷討論的新焦點。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

然而隨著Marvel Studios早前在聖地亞哥國際漫畫展宣布第四階段的計劃，網上出現第三種的新可能。據新理論指出，復仇者大樓有機會是由Roxxon集團購得，或者將有機會接替魁隆成為復仇者新反派。據該理論指出，Roxxon組織首腦Dario Agger最快或在《雷神奇俠4》登場，皆因《雷神奇俠4》導演Taika Waititi曾在聖地亞哥國際漫畫展表示非常喜歡 Jason Aaron所寫的漫畫，而在他筆下的漫畫中，Dario Agger是重要反派，並曾挑戰雷神、女雷神及在地球的聖域界人民。故不少人猜測Dario Agger或將成為Marvel Studios的新魁隆。

Roxxon集團早在三部《鐵甲奇俠》電影都有出現。（《鐵甲奇俠》劇照／《鐵甲奇俠2》劇照）

其實Roxxon集團並非新組織，這名稱曾在三部《鐵甲奇俠》系列電影中出現，當中包括Roxxon集團的標誌曾在首部《鐵甲奇俠》（Iron Man）中出現、在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）時出現了一輛由Roxxon集團贊助的跑車、最後在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3），一名Roxxon集團的員工被滿大人所殺。除了電影外，Marvel電視作品《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）、《特工Carter》（Marvel's Agent Carter）及最近的《Marvel's Cloak & Dagger》都有提及此集團。故有理由相信，Marvel Studios有計劃讓Roxxon組織首腦Dario Agger成為新終極反派，接魁隆棒。

Roxxon組織首腦Dario Agger會否接替魁隆，成為終極反派呢？（Marvel Comics）

值得注意的是，Marvel漫畫在2015年出版的《All-New All-Different Marvel》中，故事轉移到由飛隼所接棒的美國隊長、年老的「美國隊長」Steven Rogers、「女雷神」Jane Foster、二代狼人X-23、老狼人、奇異博士、蜘蛛俠、黑豹及銀河守護隊等超級英雄上。至於Dario Agger是《All-New All-Different Marvel》的重要人物，所以當Tony Stark出售了復仇者大樓時，潛在買家正是Dario Agger。然而目前只屬網民的猜測，一切有待官方解答。