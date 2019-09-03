【魔雪奇緣2】超能力唔係談戀愛最大包袱？　Elsa單身原因竟是…

2013年在全球狂掃12.76億美元票房、以一首電影主題曲〈Let It Go〉洗腦各國影迷的《魔雪奇緣》（Frozen），睽違6年終於即將於今年冬天推出續集！不過還記得在之前配音演員Idina Menzel大力支持「網友像迪士尼請願讓愛莎女王在《魔雪奇緣2》交一個女朋友」，讓許多影迷都對《魔雪奇緣2》女主角愛莎的感情線相當矚目。

《魔雪奇緣2》早前公開的電影海報被科學家批評。（《魔雪奇緣2》海報）

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《魔雪奇緣2》故事將揭開愛莎與安娜爸媽失蹤多年之謎，讓愛莎決定踏上北境前去冒險，一探自己擁有冰雪魔法的背後秘密。然而身為女主角的愛莎，會不會像安娜公主一樣也在續集裡發展愛情故事呢？原聲帶製作人Kristen Anderson-Lopez現在就親自出面給了正確答案：「無論是男朋友或女朋友，《魔雪奇緣2》都不會讓愛莎發展感情線！」

《魔雪奇緣2》劇照

Kristen Anderson-Lopez解釋迪士尼劇組決定不要探討愛莎愛情故事的背後原因：「就像第一集，我們不希望去用戀愛來定義愛莎，因為過去已經有很多電影都是通過戀愛對象去定義女性的，愛情故事在《魔雪奇緣2》的主題環境下不是我們想要講述的內容。《魔雪奇緣2》要談的是如果妳擁有了如此強大的魔法和權力，愛莎如何找到自己準確的定位、要如何成長和改變、如何解答以前無法突破的問題，這才是《魔雪奇緣2》的主軸。」

劇組認為愛莎無論是跟男性或女性角色談戀愛，都會讓《魔雪奇緣2》故事主軸的焦點被改變，因此觀眾們可以不用擔心「妹控」愛莎女王會跟哪一個新角色談戀愛了！《魔雪奇緣2》將於今年11月21日於香港上映，就讓我們一起迎接這部更宏大且充滿史詩感的迪士尼動畫新作！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】