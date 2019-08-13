【魔雪奇緣】兩女主角概念圖曝光　Elsa原本設定是邪惡反派

《魔雪奇緣》（Frozen）在2013年上映時風靡全球，全球票房收超過12億7,600萬美元，兩位女主角Elsa及Anna頓成小朋友的最喜愛角色。 至於續集《魔雪奇緣2》（Frozen II）將在今年11月上映，相信到時會再次掀起熱潮。可是，有指原來當初的故事設定並非如此，擁有冰雪魔法的Elsa更是電影的反派。

《魔雪奇緣》最後改成以姐妹情為主題的電影。（《魔雪奇緣》劇照）

據電影監製Peter Del Vecho接受《Entertainment Weekly》訪問時指出，他們重寫了《魔雪奇緣》的結局：「當我們籌備電影時，Anna及Elsa並不是姐姐，甚至她們都不是皇室成員。所以Anna不是公主，而Elsa則自稱為Snow Queen（冰雪女王）。」可是，他續指出，這位Snow Queen原本竟《魔雪奇緣》的反派：「Elsa是一位反派，絕對的惡魔，就好像安徒生筆下的冰雪女王一樣。」

Elsa原本在《魔雪奇緣》是一名自稱為冰雪女王的反派。（《魔雪奇緣》劇照）

Peter Del Vecho續指出，原本結局跟迪士尼之前的故事太相似，因為他們擔心不能從其他迪士尼作品中脫穎而出，於是把電影的結局改變了。在最初的劇本中，Elsa在婚禮當天站在祭壇上，她把她自己的心冷凍，並讓她自己再也感受不到愛情。至於Anna方面，Peter Del Vecho表示Anna是一個純潔的女主角，而且有一個預言「一個擁有冷凍之心的統治者將會毀滅Arendelle王國」。Peter Del Vecho透露：「電影原本想從一正一反的女角開始，而結局是Elsa創造出雪怪襲擊Arendelle王國，是一場大型的史詩式戰爭。」可是，結局最後因似曾相識而遭更改。之後，劇本就變成以Anna及Elsa的姐妹情為主題。