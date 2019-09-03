【小Q．影評】由抗拒變成以生命守護對方　感動人心的人狗羈絆

《小Q》是由羅永昌執導，任達華、梁詠琪、羅仲謙、楊采妮和袁澧林等人主演，並改編自日本原著小說《再見了，可魯》的溫情電影。原著和香港版的劇本迥然不同，香港劇本傾向交代失明人士與導盲犬之間由陌生、抗拒，到相惜相依的人狗情緣，而內容亦牽涉到一些動物權益的議題，值得觀眾深思。

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片首先講述了小Q被送到導盲犬協會接受培訓的經過，導師Simon（羅仲謙飾）將小Q交了給陳生（郭晉安飾）一家試養，當時的小Q受盡愛戴。經過一年的訓練後，小Q通過了各種訓練，並正式成為了一隻合資格的導盲犬。

男主角李寶庭（任達華飾）是一個有名的甜品師傅，惟因失明而令自己埋下了一個又一個的心結。李寶庭性格孤僻，由始至終都無法接受自己失明的事實。他認為一個出色的甜品師傅，就應該有着敏銳的五官，他終日留戀於昔日的時光，無法走出陰霾。而任達華精湛的演技亦把視障人士的內心掙扎活靈活現地呈現於觀眾眼前，彷彿我們每一個人就是李寶庭，我們能感受到該角色的失意與孤獨。

對於小Q突破闖入李寶庭的生活，李寶庭起初是感到煩厭的，他經常喝罵小Q，並拒絕讓小Q接近自己。後來，在一場意外之中，李寶庭目睹小Q不惜以自己的生命來拯救自己，他深感愧疚，並慢慢開始對小Q打開心扉。任達華把李寶庭的心理轉變演繹得淋漓盡致，由抗拒，接受，到難捨難離，都令觀眾看得入迷和心痛。電影的節奏亦十分明快，層層推進，並無太多冗氣橋段，一氣呵成。

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片中記述了一段關於「狗肉節」的情節，男主角李寶庭在內地參與師父壽宴期間，不幸遇到狗賊，小Q被賊人強行奪走。任達華為救小Q不惜一切，而小Q亦拼命爭脫，這些分離然後又重聚的情節，不但感動人心，更真實地呈現出人類與狗狗之間互相信任和依靠的真摰情感。除此之外，「狗肉節」的橋段也令人聯想到人與動物的關係，以及動物保護的議題。

這些分離然後又重聚的情節，不但感動人心，更真實地呈現出人類與狗狗之間互相信任和依靠的真摰情感。（《小Q》劇照）

另一個催淚的情節便是李寶庭因為需要到外國求醫，並要與小Q分離，小Q則跟在車後，跑了好幾十公里。狗狗對人類的忠與誠是無庸置疑的，這部電影展示了導盲犬如何與視障人士建立感情，亦令觀眾了解到本地導盲犬的服務。

這部電影展示了導盲犬如何與視障人士建立感情，亦令觀眾了解到本地導盲犬的服務。（《小Q》劇照）

電影的尾段揀選了蕭煌奇《你是我的眼》作為插曲，對於視障人士來說，導盲犬就是他們的眼睛，能夠帶自己去感受世界的溫度。

內容提供：喬木

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【小Q．影評】視障人士的另一雙眼睛 導盲犬的忠誠融化了人」​】

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