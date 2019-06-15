【變種特攻黑鳳凰】結局1年前畀死侍劇透　一幕揭兩大角色已死？

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又一經典系列《變種特攻》電影終於在上映長達20年後，今年以《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）作為最終章，版權交回Marvel Studio後，且看他怎樣成功Reboot《變種特攻》帶回MCU！

《死侍2》的時間線其實是在《變種特攻：黑鳳凰》之後。（《死侍2》劇照）

不過近日有精明的粉絲發現了《死侍2》（Deadpool 2）一年前已經劇透！去年上映的《死侍2》中，「死侍」跟隨鋼人去到了變種人學校後，背後的門突然打開，出現了一班大家非常熟悉的「變種特攻」，相信當時令不少粉絲都會感到非常出奇，很感謝加入了這個彩蛋！

注意︰以下內容含劇透

「變種特攻」只在《死侍2》出現了0.1秒，不過背景仍是在變種人學院。（《死侍2》劇照）

不過重點在於門後的這一班「變種特攻」，當時出現的角色包括「X教授」、「快銀」、「藍獸」、「黑丑」、「暴風女神」和「鐳射眼」，唯獨「妖后」和「珍」並沒有出現在鏡頭前。原來一早已經隱藏了「妖后」之死以及「珍」消失了的結局。

原來一年前的《死侍2》中已有《變種特攻：黑鳳凰》結局玄機。（《死侍2》劇照）

據知《死侍2》導演David Leitch曾向《Collider》表示，本就有計畫《變種特攻》的角色出現在《死侍2》中，但一直對於應該如何呈現毫無頭緒。
而當時《死侍2》正在加拿大溫哥華進行拍攝，同時間《變種特攻：黑鳳凰》也在加拿大蒙特利爾拍攝，最後兩個電影組成功協調令「變種特攻」無縫接軌地出現在電影中。

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