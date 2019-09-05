【小丑回魂2】大型廣告牌嚇親細佬　家長投訴要求下架不獲回應

《小丑回魂2》（It: Chapter Two）尚有數日正式上映，而香港觀眾則需要等到下星期先可以欣賞，而電影宣傳活動相信都進入倒數階段。然而澳洲有家長發現，電影宣傳海報鋪天蓋地，包圍整個社區，嚇倒不少居住在附近的小孩，於是要求廣告公司立即把海報移除，但得不到回應。

《小丑回魂2》中的小丑Pennywise確實非常可怕。（《小丑回魂2》劇照）

由《屍人保姆》（Mama）導演Andrés Muschietti執導；占士麥艾禾（James McAvoy）、謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）及Bill Skarsgård等人主演的《小丑回魂2》今日在部份國家，如德國、南韓及菲律賓等地方正式公映。然而，在澳洲，電影未正式上映，卻率先困擾一眾家長。他們接受當地傳媒時表示，由於電影宣傳海報廣告牌非常巨大，恐怖小丑樣貌嚇倒不少外出的小孩，所以家長要求該廣告牌立即下架。

Pennywise的出現，為大家帶來恐懼。（《小丑回魂2》劇照）

居住在布里斯班的Kellie向《9news》表示：「這讓他們完全不知所措。」還指出女兒Piper看到海報後會不斷發惡夢。她續表示：「真的很害怕，因為當這張可怕照片深入腦海時，你晚上就好難入睡。」最終這張海報讓她不知所措，她每晚睡覺前，還必須檢查整個房間以確保安全。

一張張大型海報，真的很容易嚇死小朋友。（《9news》網上擷圖）

最後，這群母親向廣告商Ad Standards投訴，指出小孩時常經常的地區，電影宣傳品都應列入限制級級別。然而廣告商回覆指，廣告商對廣告的位置或貼出時間沒有管理權，除非該廣告涉及性別、色情或裸露。所以廣告商並沒有作出讓步。

謝茜嘉謝西婷有份演出《小丑回魂2》，飾演成年Beverly Marsh 。（《小丑回魂2》劇照）

男主角都話驚咗隻小丑

其實電影並非單單困擾小孩，連戲中演員占士麥艾禾都曾經非常擔憂這隻恐怖小丑。「我時常夢到Pennywise。當我躺在床上時，唯一想到的是他也在我的床上，並向我輕聲說『起身占士，起身』。當時我感到非常恐懼，只能假裝睡覺。」可見恐怖Pennywise纏綿不只是小孩，連大人都非常害怕。