【JOKER小丑】華堅馮力士為角色喪減52磅：真係開始發癲

DC漫畫反派角色「小丑」的獨立電影《JOKER小丑》日前在威尼斯影展舉行世界首映，獲得各地媒體一致絕佳好評外，全場觀眾更起立鼓掌足足8分鐘。 片中靈魂人物當然要數擔正的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），日前他受訪透露，為了演繹這個經典角色而喪減52磅，幾乎令自己陷入瘋癲。

華堅馮力士為角色喪減52磅。（預告截圖）

華堅馮力士演繹的小丑大獲好評，更被視為明年奧斯卡影帝的大熱人選，而他為了這個角色付出不少，除了揣摩人物性格及心理外，外型上亦要配合，華堅馮力士在短時間內喪減52磅，幾乎令他崩潰，「第一件事要做的就是減磅，而結果就是影響了你的心理，在如此短時間內要減去這麼多磅數，你真的會開始發瘋。」華堅馮力士亦提到，為了展現小丑的不同層面，參考了一本有關政治暗殺的書，「我覺得幾有趣，分裂出角色的不同性格及相對行為」。

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《JOKER小丑》將於10月初上映，但數月前已有聲稱是完整劇情流出，而在威尼斯影展首映後，亦有反對聲音批評電影吹捧暴力，將明明是大反派的小丑英雄化等。不過，媒體預測這部電影的開畫票房會高開，甚至打破DC英雄片《水行俠》（Aquaman）的紀錄。