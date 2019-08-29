【JOKER小丑】拆解正式預告細節　藏放大鏡先睇到的伏線

DC漫畫反派「小丑」首部獨立電影《JOKER小丑》於香港時間今日（29日）凌晨公開正式版預告，觀眾更了解到華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的Arthur Fleck變成「小丑」前的經歷外，預告亦出現疑似跟《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）連繫的細節。

華堅馮力士的演出令人期待。（影片截圖）

自今年4月推出首條預告後，觀眾對《JOKER小丑》的期待度大增，尤其因有《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）希夫烈格（Heath Ledger）版本的小丑珠玉在前，不少人懷疑華堅馮力士的演出能否超越前者，不過這位影帝級人馬用演技證明自己能夠打造另一個經典。

初回預告曾出現小丑迫年幼的蝙蝠俠Bruce Wayne做笑臉一幕。（影片截圖）

上一回預告中可得知Arthur Fleck變成小丑前一些軼事，例如他是一名失敗的棟篤笑演員、與母親相依為命、經常被人嘲笑及欺負以及需要接受心理輔導等。最新預告揭露更多經歷之外，仲有好幾個疑似與蝙蝠俠有關的伏線，想知更多請點擊下圖分析！

圖片來源：影片截圖