【光】真人真事取材自閉症哥哥　情節催淚入圍逾10個國際電影節

馬來西亞電影《光》（GUANG）入圍超過 10 個國際電影節，電影改編自真人真事，講述一個關於患有自閉症、經常闖禍的哥哥與他弟弟的故事。 而原來《光》的導演本人郭修籇，正正就事故事中的主人翁－弟弟，電影細膩動人，絕對會看到眼濕濕，入場前記得帶定紙巾。

馬來西亞電影《光》（GUANG）入圍超過 10 個國際電影節，電影改編自真人真事。（《光》劇照）

有人說「家就是人生中最好的避風港」，但其實到底家人是否真的最了解你、最體諒你的人？人們對着家人通常都會毫不保留，展現最真實的自己，你又有信心自己最壞的一面，至親可以無條件地體諒你、包容你嗎？

電影講述兩兄弟的媽媽早年離世，臨終前有提點弟弟要照顧患有自閉症的哥哥。（《光》劇照）

真人真事改編 哥哥是位自閉症患者

電影《光》（GUANG）是繼《分貝人生》後，馬來西亞又一矚目的獲獎電影，由真人真事改編。故事講述哥哥文光（莊仲維飾）是一名自閉症患者，他一直無法專注集中以及正常社交。媽媽離世前，千叮萬囑兩兄弟要相親親愛，尤其叫弟弟要照顧着哥哥。

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開始埋怨哥哥是個負累

弟弟（張順源飾）多年來也努力地照顧哥哥，又設法幫助文光應徵工作。但面對文光一次又一次，因為分心而導致工作面試失敗，經常闖禍、惹麻煩，弟弟也為此感到很氣憤且無奈，甚至開始埋怨哥哥是個負累。直至有天他突然聽到文光的房間傳來音樂聲，發現哥哥的音樂天賦，那時他在頓悟原來是自己根本從未用心了解哥哥。

面對着哥哥不斷闖禍，弟弟開始忍受不了，埋怨哥哥是個負累。（《光》劇照）

原來導演就是「弟弟」的原型人物

電影改編自真人真事，導演郭修籇正正是戲中故事弟弟的原型人物，他透過與患有自閉症的哥哥的相處，產生創作靈感。原本《光》只是一條短片，郭修籇一向擅長以說故事的方式來拍攝短片，其中《光》的短片，更是一度在大馬以外的社交媒體上受到關注。之後他就決定把《光》拍成電影，作為自己首部執導的長篇電影。據知，電影從寫劇本到拍攝、剪接用了近4年時間，當中包括兩次補拍。

戲中的哥哥文光，有音樂天賦，機緣巧合之下認識了朋友素恩（陳子穎飾）。（《光》劇照）

《光》細膩動人 情節超催淚

電影的片尾寫道，這部是導演郭修籇送給哥哥的電影，更播出不少兩兄弟的真實片段。哥哥雖患有自閉症，但其實外表與一般人無異，哥哥更在片場與演員和劇組交流兼給意見，連電影主題曲都是由導演的妹妹主唱，一家人都相當有才華！



《光》入圍超過 10 個國際電影節，包括：日本福岡國際電影節、上海國際電影節、巴塞隆納亞洲影展等。第 21 屆上海國際電影節亞洲新人獎入圍名單出爐，《光》一舉入圍四個獎項，包括最佳影片、最佳導演、以及最佳男佳男女主角獎。同時《光》也受到⽇本福岡電影節的青睞，入圍主競賽單元，與世界各地精選影片角逐「觀眾大獎」。