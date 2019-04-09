【我的五步男朋友】真人真事不甘枯燥到最後　寧願在開心下死去

4月11日上映的《我的五步男朋友》（Five Feet Apart）將於4月11日上映，故事講述一對患病青年在醫院相遇相愛的故事，男、女主角由高爾薛包斯（Cole Sprouse）和希莉露李察臣（Haley Lu Richardson）擔任。近日網上流傳一則真人真事跟電影類同，不過電影公司早前發表聲明指戲中情節純屬虛構。

《我的五步男朋友》故事感人，講述一對相愛卻患病不宜相近的情侶。（劇照）

《我的五步男朋友》講述17歲的Stella（希莉露李察臣 飾）和其他青少年一樣，電腦不離身兼朋友大過天，但唯一不同之處在於她是一名「囊腫纖維化病」患者，需要長期住院。直到一天她在醫院中遇上了跟她患上一樣疾病的Will（高爾薛包斯 飾），雙方很快就對大家產生感情，不過為了預防互相感染，兩人必須保持在五步之遙外，雖然簡單接觸都會成為兩人的致命源，但亦無阻他們保持感情。

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Dalton和Katie同樣患上「囊腫性纖維化」疾病，此病不宜相同患病者靠得太近，因為會感染對方。（網上圖片）

而在現實中真的有發生過同樣事件，2016年美國一對情侶Dalton Prager和Katie Prager同樣患上無藥可救的遺傳性疾病「囊腫性纖維化」（Cystic fibrosis），該病會導致患者長期性發育不良、頻繁的肺部感染、消化吸收困難和不孕症等等，相同病患接觸時，2人攜帶的病原體更有可能會感染對方，令大家的肺部惡化，更甚是會危及生命，而患者的平均壽命只得30至40年。

Dalton和Katie首次見面就以親吻和擁抱作為「見面禮」，在Katie19歲生日時，Dalton更準備了一條項鍊作為她的生日禮物。（網上圖片）

Katie從小患病，2009年她18歲時在透過Facebook找到了患有同樣疾病的Dalton，2人因互相傾訴、安慰和扶持，成為彼此的依靠，終於一日兩人忍不住一定要見面，經歷足足6個多小時車程的距離，首次見面即時墮入愛河，Katie更表示自己寧願渡過非常開心的5年然後死掉，也不希望平淡枯燥生活20年。兩人從自成為彼此的依靠和後盾，認識2年後決定要結婚，同時頻密的近距離接觸令兩人的病情加劇惡化，Dalton更需要接受肺部移植，但都未有效阻止病情，反而患了淋巴癌和肺炎，而Katie因醫療保險到期被迫轉院，加上身纏癌症和心臟病的她無法接受移植手術，最終Dalton在2016年9月18日去世，失去求生意志的Katie亦在5天後也跟着Dalton離開人世。

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