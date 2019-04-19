【孟買酒店】真人真事改編　酒店受恐襲職員誓死保護賓客安全

《孟買酒店》（Hotel Mumbai）改編自2008年轟動國際的孟買連環恐怖襲事件，最終恐襲造成超過500人傷亡。電影去年在多倫多國際電影節上映後，旋即大獲好評，甚至當時有美國傳媒稱為「大師級傑作」。 電影上月在美國公映後，續獲得肯定，截至本月15日，電影全球票房高達1,170萬美元。雖然評價不俗，卻有外國媒體指出「《孟買酒店》利用悲慘情況來嘩眾取寵」，並呼籲「罷睇」這類型的電影，迫得導演安東尼馬拉斯（Anthony Maras）急急澄清。

改編自真人真事的《孟買酒店》，電影着墨於發生在泰姬陵酒店（The Taj Mahal Palace Hotel）的恐襲事件上，講述酒店職員如何齊心協力，逃過被恐怖份子殺害。（劇照）

《孟買酒店》改編自真人真事的恐襲事件，印度金融中心孟買在2008年11月發生連環恐怖襲擊事件，當時約10名的恐怖份子在孟買南區12處不同地點施以恐襲，當中包括不少標誌性建築物和旅遊名勝，最終恐襲事件造成超過500人傷亡。至於《孟買酒店》，則着墨於發生在泰姬陵酒店（The Taj Mahal Palace Hotel）的事件。當時恐怖份子挾持超過過千名旅客及約五百名員工。可是，特種部隊遲遲未能趕往救援，於是酒店職員及旅客冒住生命危險，互助脫險，而當中酒店主廚奧貝羅（Hemant Oberoi）的角色是真有其人。

2008年11月，印度金融中心孟買發生連環恐怖襲擊事件，當中包括當地標誌性建築物泰姬陵酒店。（Getty Image）

明明逃得過都留低拯救客人

首次執導長片電影《孟買酒店》的導演安東尼馬拉斯，接受外國傳媒訪問時指出，他在籌備過程中，曾與40名生還者訪談當年慘劇：「與生還者溝通後才知道，原來當時不少酒店員工已經逃出了，卻重回酒店，試圖拯救被困的旅客。」當中包括時任主廚奧貝羅。有指他一開始時可以逃脫，卻從一開始便決定留下來，並積極帶領餘下的員工協助救援，從而將傷亡人數降至最低。堅持留下來的精神非常偉大，如今他已是印度知名的大英雄。在2018年接受美國雜誌《People》訪問時更表示：「這是我們一生所學的，賓客是神，神來到你家，客人來到你家。」最終，奧貝羅及其團隊合共拯救了約150人。雖然奧貝羅事後曾回到泰姬陵酒店餐廳工作，但之後離開了，並在世界各地開設自己的餐廳。

預告曾出現「賓客是神」，現實中，主廚奧貝羅都指，在酒店工作都學懂這道理。（網上擷圖）

酒店善後工作獲嘉許

事故中，造成7名廚師喪生，當中包括任職酒店副主廚的Vijay Banja，當時Vijay Banja正從廚房疏散被困的旅客及酒店員工，期間遭兇徒槍擊身亡，遺下妻子及16歲大的兒子。而泰姬陵酒店的善後工作也做得非常完善，酒店方面婉拒政府的援助，自掏荷包花費約3千8百萬美元重建酒店，並於短短21個月便全面重開，並同時照顧員工的家庭，當中一力承擔Vijay Banja兒子攻讀大學的學費，使他能順利完成學業。

死過翻生的奧貝羅在2018年重遊故地。（Getty Images）

淪陷60小時

另外，由《漫漫回家路》（Lion）男星迪柏特爾（Dev Patel）飾演的酒店職員Arjun，角色是虛構的。導演安東尼馬拉斯接受《時代雜誌》採訪時證實：「Arjun的角色是根據兩名真人，包括服務員及保安員的事跡所創建，而當時該保安員就曾協助警員去到酒店的閉路電視房間監視。」至於該名服務員，導演續指出：「他迅速地關掉燈光，並讓所有人躲在檯下。」他續指出，服務員當時還不時與主廚奧貝羅溝通，試著如何保護客人及協助他們逃離。」雖然戲中恐襲只有一夜，但據BBC報導，當時酒店淪陷了60小時。

Arjun的故事是集結了兩名真人真事的事跡。（劇照）

除了主廚奧貝羅真有其人外，戲中女主角Zahra在即將被恐怖份子槍決時，突然唸出穆斯林的禱文，而逃過一劫。原來這一幕是真有其事。只是據了解，這對夫婦並非戲中所說的美印夫婦，而是一對土耳其夫婦。

戲中女主角Zahra原來真的靠唸出穆斯林的禱文而逃過死神。（劇照）

雖然電影呈現出真實的畫面，受到不少讚譽，但同時都惹來不少批評，《Variety》指出電影「利用悲慘情況來嘩眾取寵」，而導演指出：「人人都有自己的觀點，但我們只想真正反映這些倖存者所經歷的一切。有很多藝術、文學及電影作品都牽涉到戰爭及令人傷痛的題材，要自我設限、放棄探索這些主題很容易，但我認為更應該面對它，把事情公諸於世，因為類似的事件仍會發生。」