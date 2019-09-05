【狂野時速】盤點10大癲喪場面　靚車Air Drop連毀40車都未係第一

《狂野時速》由2001年開始，系列前後共推出了8部電影，全球共累積高達50億美元的驚人票房。早前上映的新作，外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）也獲得不錯好評，又再在全球掀起熱潮。 其實，一直以來戲中的「狂野Family」陪大家癲足這麼多年，飛車、越獄、甚至結合火車、遊輪、飛機和直昇機等，認真讓大家看得熱血沸騰，明白甚麼是嘆為觀止。

《狂野時速》系列前後共推出了8部電影，全球共累積高達50億美元的驚人票房。當中不少情節都相當驚險又誇張。（劇照）

《狂野時速》一系列的電影由第一集開始計起，已經發展了18年，每集定必有的元素當然是飛車，以及連場動作場面。賽車場面一集比一集激烈，角色的身手也愈來愈敏捷。

多年來，有邊幕你覺得最癲最狂？（劇照）

戲中亦經常強調家人的關係，一眾角色雖然不是親生兄弟姊妹，但感情卻非常深厚。他們總是義不容辭，即使進行超多驚險任務，也相信大家，會不顧危險去營救摯友。

相信忠實粉絲看過這麼多部作品後，都會有一個想法，就是在「狂野Family」身上，是沒有什麼事是不可能。

點撃即睇10個《狂野時速》系列最癲畫面：

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重溫《狂野時速8》徒手執魚雷的一幕：