【獅子王影評】「冇人物」成原罪　以為睇緊National Geographic

獅子王木法沙（Mufasa），是草原上榮耀國的國王，萬物在他睿智的帶領下，日出日落，生生不息。當他與妻子莎拉碧（Sarabi）誕下小王子辛巴（Simba）後，全國上下一片歡欣鼓舞，只有木法沙的弟弟刀疤（Scar）心生不滿，辛巴的出生，意味刀疤離王位越來越遠，貪婪的他決定使出詭計，害死哥哥，並嫁禍辛巴，成年後的辛巴，要如何面對自己的心魔，挑戰叔叔刀疤，重建草原的秩序？

「真獅版」《獅子王》（The Lion King）在台灣幾個禮拜前已經上映，這部讓大人小朋友都期待已久的電影，在童年看過關於辛巴的故事、現在已「升呢」當父母的當然一定也會帶着自己的小孩到戲院一起同樂，多虧迪士尼不斷將小時候記憶鮮明的動畫變成真人電影呈現在大螢幕上。但對我來說，《獅子王》有着屬於自己的原罪——那就是「人物」並不是人。

雖然以非人類作為主角的電影作品也有很多，但真正以全動物班底的其實很少，而且《獅子王》又是在情感上面有着許多細膩的劇情在裡面，當有一些情緒要表達時，會少了一種真實感，而這種感覺從一開始直到結束都沒有改變，我不是說《獅子王》不好，這是一種屬於作品本身的原罪。

單看劇照，已經感到難以分辨邊隻獅子打邊隻獅子…▼

+ 6 + 5 + 4

真人版與動畫的劇情可以說是如出一轍，一些經典的橋段都有還原出來當然是令人興奮的事情，或許是動畫版太過於成功，將動畫變成真人反而沒有太多加分的空間，以同樣都是人氣動畫《阿拉丁》（Aladdin）來比較好了，我們都知道神燈精靈瘋瘋癲癲，但要像韋史密夫（Will Smith）這樣詮釋的方式可就比原版還要來的有趣許多，在既有的元素上面再強化是一個加分的好方式。

同樣都是人氣動畫《阿拉丁》（Aladdin）來比較好了，我們都知道神燈精靈瘋瘋癲癲，但要像韋史密夫（Will Smith）這樣詮釋的方式可就比原版還要來的有趣得多，加晒分！（《阿拉丁》劇照）

然而《獅子王》就只是完整的將動畫變成「真獅」，而觀眾是期待新東西的。當你只是端出一盤一模一樣的菜色，只換個廚師就想矇混過去，要變成一道新的美味佳餚可沒這麼簡單，這也是我覺得《獅子王》一個很可惜的點，如果能夠在不影響主軸的情況下稍微改編一些劇情的編排，或許可以表現得更好。（想想看辛巴最後為什麼決定回到榮耀國與刀疤一戰，這理由牽強到令人無法幫他找理由！）

辛巴在逃離榮耀國之後開始不獵食動物，意味着他對於這套「生命的循環」是有自己想法的，可惜電影在之後再沒有將這意念加以延伸（《獅子王》劇照）

電影中對於「生命的循環」這個概念的詮釋也有點虎頭蛇尾，辛巴在逃離榮耀國之後開始不獵食動物，意味着他對於這套「生命的循環」是有着自己想法的，那成為新國王的他如何對於這個循環又有否任何改變呢？獅子本身就是肉食性動物，所以無論如何都一定會獵食，但他的離開最終會帶給榮耀國什麼改變？我們並沒有在電影當中看到這點，當然今天我評論的就是我看到的電影，不會用一種這就是動畫本身的概念給予註解，這個循環到底是什麼，而又代表什麼意思呢？

而「原罪」的部分，當然就是這獅子太獅子了，令人感覺好像在看國家地理頻道一樣，但這應該只是一個不適應感，大部分的電影都用人當作表演的媒介，真實的獅子出現並講着一口流利英語讓我一時很難入戲，一個表演之所以好包含了很多要素，但這些要素都不是獅子能夠完成的，所以觀眾是被劇情拉着走，而不是被情緒所拉扯，這點放在《獅子王》當中更是有許多矛盾的地方。

《獅子王》「真獅化」前，製作方明顯欠缺考慮，否則這就是一部賣情懷的普通作品而已（《獅子王》1994劇照）

總結《獅子王》，我能說迪士尼對於還原這動畫的實力，觀眾有目共睹，或許在之後選擇要真人化某些動畫之前，還是得考慮到很多層面的東西，否則這就是一部賣賣情懷的普通作品而已。

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