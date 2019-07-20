6大經典蜘蛛俠電影盤點！湯賀蘭至嫩、N年前綿繩扮蜘蛛絲Raw到笑

蜘蛛俠是Marvel當中非常有趣的角色之一，着上蜘蛛裝前只是個聰明的窮高中生彼得柏加（Peter Parker），穿上蜘蛛裝後成為打擊犯罪的超級英雄，比起東尼史達（Tony Stark）設定的億萬富翁、或是超級人類的美國隊長，彼得柏加的設定上親民且更貼近我們，更能了解他身為英雄的難處，我想這也是蜘蛛俠歷久不衰的原因之一，而今天我想細數蜘蛛俠的相關經典電影，來比較一下哪一任蜘蛛俠最討喜！

1. 《蜘蛛俠》（1977年電視電影）

這個版本可以說是最早出現在螢幕前的蜘蛛俠了，主角由Nicholas Hammond飾演。由於那時的動畫技術還無法做得很高端，一些畫面呈現的部分都很假（用現在去看當然是這樣）。其實我一直很佩服當年要去拍攝超級英雄電影的勇氣，想必要省略很多難以呈現的畫面，不過想必曾經刮起一個超級英雄旋風。

2. 《蜘蛛俠》（1978年特攝劇集）

這系列的起因是東映與驚奇漫畫，簽定了「3年內可使用對方的角色」的協議而產生的作品。本來是打算做成以日本武尊為主角，蜘蛛俠為配角的作品，但最後的成品卻是蜘蛛俠變主角。而往後日本推出的XX戰隊系列，也是沿用此設定的（就是普通人透過變身之後變成超級戰士，打敗反派怪物之後怪物都會變大，超級戰士們在搭上機器人與怪物戰鬥的那種。）

3. 《蜘蛛俠》三部曲（Spider-Man 2002、2004、2007）

如果你家有電視，一定看過杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版本的蜘蛛俠，也是童年時期第一個碰到的蜘蛛俠。（想到現在的學生可能都只認識湯賀蘭的蜘蛛俠，就覺得自己好老）在這版本之中總共拍了三集，而三集中每一個角色都有連貫性，除了蜘蛛俠以外，綠魔以及他兒子也都在這三集中有出現，當然女主角Mary Jane絕對不可少。奸角方面，綠魔擔任第一集的反派，八爪博士則是第二集的反派，第三集則有沙人、猛毒、綠惡魔二代為反派角色。

+ 7 + 6 + 5

我對於這個系列一直都非常滿意，原因在於這三集對於彼得柏加的成長過程所遇到的改變，有着非常細膩的變化，而且用了三部曲來講是非常棒的一件事情！第一部在講彼得被蜘蛛咬了之後而身體起了變化，並成為蜘蛛俠；第二部則是讓彼得抉擇於超級英雄或是平淡生活，他的超能力隨着他的心態起伏，最後一部則是看到了彼得的陰暗面，他厭倦了做一個好人因而有了更大的轉變，當然最後結尾，他依然回歸那個大家心中的英雄蜘蛛俠。

你看，這樣的轉變觀眾能不喜歡嗎？我認為這三部曲讓蜘蛛俠更加平民化，他的問題也都是每個人類會遇到的問題，英雄的旅程上導演與編劇丟給他的課題絕對是上上之選，所以我最喜歡這個系列的蜘蛛俠！而同時他也打破我心中超級英雄系列電影只要拍第二集就會爛掉的印象（試着想想《鐵甲奇俠2》、《雷神奇俠2：黑暗世界》、《蜘蛛俠驚奇再起2：電光之戰》你就能明白，當然《美國隊長2：酷寒戰士》絕對是我心中最高，無人能超越。）

4. 《蜘蛛俠：驚奇再起》系列（The Amazing Spider-Man 2012、2014）

其實我個人最喜歡這系列的選角部分，由安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演的蜘蛛俠是我最滿意的蜘蛛俠。由於在漫畫中的蜘蛛俠本來就是個喜歡打嘴砲的「屁孩」，所以在電影中有點痞樣絕對是必須的，這也是在人設上有別於上一系列的。然而，本系列最為人詬病當然是劇情的部分，這點也反映在票房上面，所以才遭到腰斬，只拍到第二集就結束了。但這次除了上一系列的綠魔之外，也帶出了蜘蛛俠的其他反派對手，如蜥蜴人、電光人、犀牛人，也算是讓有在追蜘蛛俠電影的影迷們，更了加解關於蜘蛛俠的相關，最可惜的是愛瑪史東（Emma Stone）做女主竟然也撐不起票房。

+ 5 + 4 + 3

5. 《蜘蛛俠：強勢回歸》系列（Spider-Man: Homecoming 2017）

終於，在Marvel建構的強大世界觀之下，蜘蛛俠還是回到了Marvel電影宇宙之中，在Marvel與Sony達成協定之後重啟，先讓他從《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）當中亮相，接着才推出個人電影，這個方式實在太厲害了，在短短的幾分鐘裡完全展現了蜘蛛俠的魅力，當然對於之後的個人電影完全大加分，只能說連接上了Marvel宇宙後無論怎樣都會變得新鮮。

+ 6 + 5 + 4

回到個人電影中，也是破天荒第一次沒有將「死了兩次」的班叔以及被蜘蛛咬的情節呈現，直接從他已經是蜘蛛俠開始說起，選擇開頭的方式有別於前面兩個版本。英文片名「Home coming」也非常有趣，有種「你終於回來了」的意味存在。由於透過鐵甲奇俠東尼的引導，讓蜘蛛俠在個人電影當中的心境變化只用了一集就讓觀眾印象深刻，大家應該還記得東尼對彼得說的那句：「如果沒有它（制服）你就一無所有，那你更不應該擁有。」

這次的蜘蛛俠無疑是最成功的一集，票房名利雙收。而這版本的反派也選用了尚未出現的「禿鷹」，依然相當成功，好笑的是飾演禿鷹的是曾經拍攝過諷刺超級英雄電影《飛鳥俠》（Birdman）的米高基頓（Michael Keaton）。

6. 《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018）

我非常推崇這部電影的一個部分，就是電影呈現的畫面感，既大膽又粗獷的配色、還有呈現方式都令人歎為觀止。其中更不乏使用了類似「漫畫格子式」的講故事方式，令觀眾有種在看動畫電影、卻同時有漫畫的既視感出現，這點是我看動畫電影到現在沒有看過的手法，這絕對是動畫電影當中的一種微創新呈現。

第二個讓我想推崇這部電影的就是致敬的部分，《跳入蜘蛛宇宙》裡面有許多向過往的蜘蛛俠電影致敬的橋段，最印象深刻的絕對是在開頭介紹蜘蛛俠時，模仿了元祖版《蜘蛛俠3》裡邊走路邊跳舞的場景（連配樂都一樣），還有一個同樣也是在《蜘蛛俠3》出現的橋段，在結尾的大戰時，彼得柏加勇救「飛天黃的士」中的Mary Jane的一幕，同樣有出現在本電影中，可見致敬得非常徹底。另外，也有向一個與《蜘蛛俠：強勢回歸》其中一個梗致敬的部分，能發現精心安排的彩蛋，是看電影時最享受的過程之一。

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