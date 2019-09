【小丑回魂2】華納出奇招力谷票房　竟然同《Birds of prey》有關

華納兄弟(Warner Bros.)出品《小丑回魂2》(It: Chapter Two)快將面世,香港則須等多一星期9月12日才上映,不少粉絲都表示期待。但早前《小丑回魂2》的首波影評好壞參半,甚至有人指出《小丑回魂2》是「2019年最失望電影」,今日華納兄弟即出奇招來為《小丑回魂2》造勢兼力谷票房。

有人指《小丑回魂2》是「2019年最失望電影」,華納兄弟出招谷票房。(劇照)

除了《小丑回魂2》外,華納兄弟更落力宣傳《猛禽小隊》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)),該戲由瑪歌羅比(Margot Robbie)主演「小丑女」Harley Quinn,近日更不時會有《Birds of Prey》的現場照和片場片段流出,引起不少粉絲的關注。有見及此,華納兄弟諗出一條好橋,想借助「小丑女」的聲勢來谷一谷《小丑回魂2》的票房!

原定今個星期尾將會公開《Birds of Prey》的首條正式預告,但今日有消息指華納兄弟決定不會在網上發布該預告,而該預告只會在戲院播映《小丑回魂2》正片前播出,換言之,觀眾只能靠入場睇《小丑回魂2》時才能看到《Birds of Prey》的預告。

「小丑女」用槌打爛「小丑」的紅色氣球。(劇照)

儘管如此,其實上週已經有《Birds of Prey》的預告片段流出,該條預告是在播映完《蜘蛛俠:決戰千里》加長版後播出,瞬間被網民瘋傳,不過華納兄弟也極快將其禁止兼在網上下架,但在網上仍可看到解析度較低的版本。

該條《Bird of Prey》的預告片來自烏克蘭,因為本來就沒有太多對話,即使沒有配上字幕也沒太大問題。片中首先出現的是華納兄弟的經典標誌,然後有一些《小丑回魂2》的經典紅色氣球浮出來,當你以為是「小丑」要出場時,來者竟然是「小丑女」,她用自己的槌將紅色氣球打破,戲中的角色一一在片中閃現就完結,要是想看更多片段和資訊則須等到華納兄弟再公開。

《Birds of Prey》瑪歌羅比現場拍攝的片段流出。(Hollywood Pipeline影片截圖)

另外,除了《Birds of Prey》的預告意外漏出外,網上更有一條瑪歌羅比在現場拍攝的片段流出,鏡頭中由一條線拉住穿着溜冰鞋的「小丑女」,而她正在追一架車,來來回回瑪歌羅比拍了好幾個不同的鏡頭,相信重拍該鏡頭跟《殺神John Wick 3》導演Chad Stahelski導演加入劇組有關。

+ 11 + 10 + 9

《Birds of Prey》預告

The first teaser for BIRDS OF PREY has been released! pic.twitter.com/b421ZlCQRN — The Cinema Spot (@TheCinemaSpot) September 4, 2019

《Birds of prey》「小丑女」片場片段