【復仇者聯盟4】有一種威力勁過魁隆　編劇爆獲准寫死任何角色

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球熱賣，已成影史票房冠軍，目前無論是藍光、DVD以及影音串流都正熱賣中，該片編劇Stephen McFeely及Christopher Markus最近接受《浮華世界》專訪，提到Marvel Studios給予他們勁大權力，甚至可以「寫死任何角色」。

我認為我們的重點會是魁隆，他會用到無限寶石，而那些寶石就代表着整個Marvel電影宇宙。 Stephen McFeely、Christopher Markus——《復仇者聯盟4》編劇

（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

兩位編劇表示為了呈現出「終極Boss」魁隆的強大，Marvel Studios授權讓他們可以殺死任何角色。當然他們是經過深思熟慮後，才考慮要讓誰陣亡。最後與導演羅素兄弟（Russo Brothers）、Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）等多次商討，才決定由「黑寡婦」娜塔莎以及「鐵甲奇俠」東尼犧牲 。

劇情回顧：為了得到靈魂寶石黑寡婦與鷹眼兩個只能活一個，前者最終犧牲；東尼與奇異博士對望後，決定接受自己的命運…▼

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兩位編劇也透露最新加入的Marvel隊長很酷，但是她過於強大，所以要讓她在片中暫時消失。而且這部電影是獻給復仇者聯盟初代6位元老級成員，不希望模糊焦點。他們也提及在寫《復4》之前看了《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok），便決定讓雷神的角色變得比較更具喜感，發揮他的喜劇才華。但其實在《雷神3》的劇情中，雷神失去了王國、姊姊、弟弟以及一隻眼睛，他們又想呈現出角色在喜劇表演背後，其實背負非常多的痛苦，所以《復4》的「肥Thor」造型是經過深思熟慮。

按圖重溫《復仇者聯盟4》精彩劇照▼

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