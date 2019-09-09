【復仇者聯盟4】Marvel隊長廢得有道理？　編劇終於開聲為佢辯護

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）無疑是Marvel Studios埋藏10年的經典鉅作，上映至今仍有不少粉絲提起，更不時有後續消息傳出。在《復仇者聯盟4》除了元祖6人復仇者外，加入了不少超級英雄來對抗大boss「魁隆」，當中雷聲大雨點小的必數由貝兒娜森（Brie Larson）飾演的「Marvel隊長」一角，究竟點解一開始講到咁勁，但在大戰一役似乎作用不大呢？

「Marvel隊長」初登場時明明講到佢好勁！（《Marvel隊長》劇照）

近日《復仇者聯盟4》編劇Stephen McFeely和Christopher Markus接受外媒《Vanity Fair》訪問時，終於為大家解謎！事實上在《復仇者聯盟4》大戰中，「Marvel隊長」的表現並未符合「MCU 最強超級英雄」的稱號，Christopher Markus對此解釋：「在《復仇者聯盟4》中，的確沒有太大空間讓『Marvel隊長』發揮，最主要原因，《復仇者聯盟 4》是特別用來獻給6大初代復仇者成員的電影，要是在《復仇者聯盟 4》中加入了很強的『Marvel隊長』就會失衡，更重要的是我們相信粉絲也不希望看到『Marvel隊長解決了一切』的劇情，所以必須令『Marvel隊長』看起來不單單只係客串但又不可成為主角搶走焦點。」按這解說，都算是對元祖復仇者的一份尊重。

「Marvel隊長」在大戰中其實都好落力打「魁隆」，而且進攻不算弱，不過戲份較少，一拳被「魁隆」打飛！（Marvel圖片）

Marvel冇咗「蜘蛛俠」仍未公布下任人選，未知「Marvel隊長」有冇份呢？（劇照）

目前MCU第3階段告一段落，接下來會由獨立電影《黑寡婦》打開MCU第4階段的序幕，雖然Marvel兩大編劇Stephen McFeely和Christopher Markus承認為了初代復仇者聯盟成員收細了「Marvel隊長」的真實能力，不過因為Marvel跟SONY談判決裂的關係失去了「蜘蛛俠」，而「Marvel隊長」的能力又爆燈咁勁，相信MCU第4階段會留下半邊天給她！