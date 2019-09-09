【復仇者聯盟4】粉絲揭時間旅行暗藏兩線索　或涉黑寡婦生死之謎

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）向影迷介紹了時空攔劫（Time Heist），讓復仇者成員可以回到過去，在魁隆集齊六顆無限聖石前獲得所有寶石。在復仇者聯盟進行時間旅行後，變形俠醫彈指後成功把化灰的生命復活。然而有粉絲發現，在涅布拉偷偷召喚2014年的魁隆及其軍團來到現代時，時間旅行裝置原來暗藏彩蛋，究竟劇組隱藏了什麼訊息呢？

復仇者成功透過時間旅行，重新改寫部份重要事件。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》中，復仇者成功透過時間旅行，重回2012年《復仇者聯盟》（The Avengers）的紐約之戰、2014年《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）時的伏米亞（Vormir）及2013年《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）中的聖域界。復仇者最終成功早過魁隆，集齊六顆無限聖石，但黑寡婦卻因此而犧牲生命。之後變形俠醫戴上鑲嵌六顆寶石的無限手套，成功將五年前所有化灰的生命復活。

變形俠醫成功將五年前所有化灰的半數生命復活。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

然而，在復仇者進行時間旅行時，現代版涅布拉的神經系統意外地與2014年的涅布拉連結上，因此讓魁隆得知復仇者的計劃。於是，魁隆派遣2014年的涅布拉回到未來。就在變形俠醫彈指的同時，2014年的涅布拉開啟了時間隧道，讓2014年的魁隆及其軍團來到現代，殺復仇者聯盟一個措手不及。可是，這一幕藏有重要訊息。從時間裝置的控制屏上可以見到分別有2012、2988及2009三組數字，然而2988及2009這兩組數字卻讓人較為意外，皆因對於Marvel電影迷來說，Marvel電影宇宙暫時仍沒有探討這兩年份。

復仇者進行時間旅行後，2014年的涅布拉代替了現代版涅布拉回到未來。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

對於2009年，Marvel電影開山作《鐵甲奇俠》（Iron Man）及《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）都發生在2008年，但後者對Marvel電影宇宙影響甚少。之後就要去到2010年的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2），電影當時還介紹了全新角色黑寡婦。於是有粉絲猜測，莫非復仇者嘗試到2009年尋找黑寡婦。相信Marvel Studios或會在未來探討這一年究竟發生什麼事。

黑寡婦在《復仇者聯盟4》時，犧牲個人性命以協助鷹眼獲得靈魂寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

至於2988這數字，有粉絲認為應該是代表公元前2988年。在《雷神奇俠2》開首，黑暗妖精領袖魔雷基（Malekith）試圖透過乙太（Aether）來統治宇宙。然而，奧丁之父Bor率領軍團，在黑暗世界Svartálfar中，把魔雷基擊退。最終，魔雷基敗走，而「乙太」被Bor封印至宇宙最遙遠的地方。究竟雷神及Rocket真的從Jane Foster身上吸走乙太，還是從遠古時期奪得，抑或還有其他人到達那時間線，相信Marvel Studios之後仍可安排新作品作解說。