【復仇者聯盟4】粉絲揭時間旅行暗藏兩線索　或涉黑寡婦生死之謎

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)向影迷介紹了時空攔劫(Time Heist),讓復仇者成員可以回到過去,在魁隆集齊六顆無限聖石前獲得所有寶石。在復仇者聯盟進行時間旅行後,變形俠醫彈指後成功把化灰的生命復活。然而有粉絲發現,在涅布拉偷偷召喚2014年的魁隆及其軍團來到現代時,時間旅行裝置原來暗藏彩蛋,究竟劇組隱藏了什麼訊息呢?

復仇者成功透過時間旅行,重新改寫部份重要事件。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

在《復仇者聯盟4》中,復仇者成功透過時間旅行,重回2012年《復仇者聯盟》(The Avengers)的紐約之戰、2014年《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)時的伏米亞(Vormir)及2013年《雷神奇俠2:黑暗世界》(Thor: The Dark World)中的聖域界。復仇者最終成功早過魁隆,集齊六顆無限聖石,但黑寡婦卻因此而犧牲生命。之後變形俠醫戴上鑲嵌六顆寶石的無限手套,成功將五年前所有化灰的生命復活。

變形俠醫成功將五年前所有化灰的半數生命復活。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

然而,在復仇者進行時間旅行時,現代版涅布拉的神經系統意外地與2014年的涅布拉連結上,因此讓魁隆得知復仇者的計劃。於是,魁隆派遣2014年的涅布拉回到未來。就在變形俠醫彈指的同時,2014年的涅布拉開啟了時間隧道,讓2014年的魁隆及其軍團來到現代,殺復仇者聯盟一個措手不及。可是,這一幕藏有重要訊息。從時間裝置的控制屏上可以見到分別有2012、2988及2009三組數字,然而2988及2009這兩組數字卻讓人較為意外,皆因對於Marvel電影迷來說,Marvel電影宇宙暫時仍沒有探討這兩年份。

復仇者進行時間旅行後,2014年的涅布拉代替了現代版涅布拉回到未來。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

對於2009年,Marvel電影開山作《鐵甲奇俠》(Iron Man)及《新變形俠醫》(The Incredible Hulk)都發生在2008年,但後者對Marvel電影宇宙影響甚少。之後就要去到2010年的《鐵甲奇俠2》(Iron Man 2),電影當時還介紹了全新角色黑寡婦。於是有粉絲猜測,莫非復仇者嘗試到2009年尋找黑寡婦。相信Marvel Studios或會在未來探討這一年究竟發生什麼事。

黑寡婦在《復仇者聯盟4》時,犧牲個人性命以協助鷹眼獲得靈魂寶石。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

至於2988這數字,有粉絲認為應該是代表公元前2988年。在《雷神奇俠2》開首,黑暗妖精領袖魔雷基(Malekith)試圖透過乙太(Aether)來統治宇宙。然而,奧丁之父Bor率領軍團,在黑暗世界Svartálfar中,把魔雷基擊退。最終,魔雷基敗走,而「乙太」被Bor封印至宇宙最遙遠的地方。究竟雷神及Rocket真的從Jane Foster身上吸走乙太,還是從遠古時期奪得,抑或還有其他人到達那時間線,相信Marvel Studios之後仍可安排新作品作解說。