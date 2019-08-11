【復仇者聯盟4】老翁版美國隊長新相流出　特效前後竟然差咁多？

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）不論上映前後都充滿話題性，早前更已成為全球影史票房冠軍，熱爆全世界。 影迷各自有心目中最喜愛的超級英雄，其中一位最受歡迎的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），在這集結尾驚喜變老，相信是震驚了不少觀眾。近日，再有美隊老年樣子的相片流出，原來除了化老年妝，他更靠了這招，年老的樣子才這樣自然。

美國隊長正義的形象，加上靚仔又大隻，在全球有極多粉絲。（劇照）

年老版美隊只有5%是靠妝容

《復仇者聯盟4》帶給影迷不少驚喜，劇情也讓全球網友瘋狂討論，當中美國隊長在這集中也有不少關鍵戲份，故事結尾更提到美隊最後選擇在過去與女友Peggy Carter廝守終生，追逐他們的愛情。所以大家在故事的尾段，可以看到美國隊長變老的模樣。

早前曾Chris Evans也曾分享他拍攝時化的那個年老妝，網民當時都大讚原來Chris Evans禿頭都可以這麼帥，又有影迷指完全認不出來，覺得這個老妝很迫真。不過，導演羅素兄弟就指出，美國隊長戲中的最終樣貌，其實只有5%是靠妝容，95%都是靠 CGI，而聲線方面，就是由Chris Evans自己模仿老人家去配音的。

大家看過《復仇者聯盟4》後，會否不捨得這位型男變老呢？（Twitter圖片）

近日，有外媒曝光了美隊老年樣子的相片，從圖片可見他在CGI前後的對比，仔細看會發現他的臉上有跟踪記號，方便之後的特效製作。所以，美隊的老樣是透過特效化妝和CGI技術，才讓大家看到電影中的老翁版的美國隊長。

點撃睇美國隊長變老過程：