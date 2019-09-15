【蜘蛛俠】湯賀蘭感性回憶MCU的日子　首次試鏡就遇見羅拔唐尼

新任「蜘蛛俠」由湯賀蘭（Tom Holland）飾演，一直備受影迷喜愛。但近日就因為SONY Picture與Marvel Studios的破局，或許大家都未能再在MCU看到「蜘蛛俠」的演出，令不少粉絲崩潰。 湯賀蘭早前曾透露未來會繼續出演SONY版《蜘蛛俠》，不過曾經作為MCU的一份子，他在最新訪問中提到演出Marvel作品的感受時，有很感性的體會，似乎有種依依不捨的感覺。

湯賀蘭飾演的「蜘蛛俠」備受影迷喜歡，近日因為SONY Picture與Marvel Studios的破局，大家很大機會未能再在MCU看到「蜘蛛俠」的演出，令不少粉絲痛心。（GettyImages）

湯賀蘭自2016年在《美國隊長3：英雄內戰》亮相，前後參與了MCU的5部電影，上個月SONY Picture與Marvel Studios，據知是因為《蜘蛛俠》電影投資分帳問題而談判破裂，令不少粉絲相當傷感，甚至有人發起「#SaveSpidey」（拯救蜘蛛俠），在網上為「蜘蛛俠」集氣。

不過，後來SONY CEO表示：「談判那扇門已關閉。」似乎「蜘蛛俠」要離開MCU，是已成定局。

第一次試鏡 係同呢位超級英雄...

影迷固然會不捨，但其實當事人湯賀蘭可能更傷感。近日他接受訪問時就發表了很感性的分享，他回想起自己第一場試鏡的情況：「我記得第一場試鏡，是與羅拔唐尼（Robert Downey Jr）在一起，那場戲是講述我第一次與他見面，而電影中也有拍攝到這一幕。」無論真人定試戲，都是第一跟這位前輩相遇，所以特別入心。



湯賀蘭指只是為了試鏡，他們已需要留在那裡幾日，「Marvel希望我了解整個團隊，我要向每位介紹自己，大家要互相認識。到我真正回到片場拍攝時，我已覺得自己是這個大家庭的一份子。」湯賀蘭指出Marvel在這方面，的確做得很好。

提到與Marvel的合作，湯賀蘭回想起當時在D23 Expo，一眾演員在台上看預告的一刻。（GettyImages）

「其實當時有很多人默默流淚」

湯賀蘭承認自己不會放棄飾演Peter Parker這個角色，但他不會害怕去表達他對Marvel的欣賞，「大家真的像家人一樣，我還記得那次大家一起到D23 Expo，當時正介紹《復仇者聯盟3：無限之戰》，我們全都在台上，坐下來看電影的預告。我是唯一一個承認自己有看到哭了出來的人，但其實還有很多人是默默在流淚。」他續說，這個時刻真的很神奇，我們全到齊集一起，建立了一個奇特的家庭，一起製作、成就了好幾部瘋狂的電影。

+ 6 + 5 + 4

因為SONY Picture與Marvel Studios的談判，而影響到「蜘蛛俠」往後的發展，的確不是影迷想見到的。目前應該還有不少變數，有指「蜘蛛俠」將會加入SONY旗下的作品包括《毒魔2》，該戲將會暫定於2020年 10月2日在外國上映。