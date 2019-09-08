【蜘蛛俠：決戰千里】DVD封面曝光　一句話令粉絲瘋狂

Marvel Studios與Sony Pictures早前宣佈談判破裂，《蜘蛛俠》電影系列確定脫離MCU，湯賀蘭（Tom Holland）版本的Peter Parker以往不能與其他MCU超級英雄同場，令粉絲忿怒及傷心不已。

作為MCU最後一部蜘蛛俠電影的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），月前上映至今大收旺場，全球票房高達11億美元，電影DVD落實於10月1日推出，近日影碟封面曝光，又再令粉絲瘋狂起來，究竟係咩原因？

DVD封面底部的文字觸動了粉絲的情緒。（網上圖片）

《蜘蛛俠：決戰千里》的DVD封面由兩個蜘蛛俠造型結合而成，但重點不在主角身上，而是底部的字句「No Endgame For Spidey – He’s Flying Higher Than Ever」（蜘蛛仔沒有終局之戰－他飛得前所未有地高）。

重溫湯賀蘭版《蜘蛛俠》精彩場面

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這段文字出自雜誌《Rolling Stone》的寫手Peter Travers，湯賀蘭版本的蜘蛛俠如此成功，Marvel Studios固然功不可沒，不少觀眾認為他脫離MCU後將會走下坡，要飛得比在MCU年代更高，實在並不樂觀。此外，「蜘蛛仔沒有終局之戰」亦再一次證明蜘蛛俠系列與MCU割蓆，彷彿在粉絲傷口上灑鹽。