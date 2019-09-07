【復仇者聯盟】「蜘蛛俠」含淚離開MCU？　羅素兄弟回應竟然係…

甫在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: endgame）、《蜘蛛俠︰決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）之後，新任「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）傳出因為SONY與Marvel Studios的破局，導致蜘蛛俠之後可能離開Marvel Studios，無緣與復仇者聯盟再續前緣，最近《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）接受「The Daily Beast」訪問，提到蜘蛛俠的合約部分，面對未來可能造成的破局，坦言「不意外」。

《復仇者聯盟4：終局之戰》極可能成為湯賀蘭最後一部MCU作品。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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安東尼羅素（Anthony Russo）表示：「我們一直很熱衷於這部分，這是我們真正想要推動的事情，Marvel內部也花了很長的一段時間努力來實現。」祖羅素（Joseph Russo）在旁則說：「這很不容易，Marvel Studios總裁奇雲費治（Kevin Feige）也經歷過很多事情，有很多次起伏，他會走進我們的辦公室，表現一種『我們必須與SONY一起合作』的態度。」羅素兄弟也曾一度悲觀表示兩間公司的合作可能無法促成：「我們想過我們不需要蜘蛛俠，因為要讓兩間公司相互合作愉快，是很複雜的事情，事實上有幸發生了，我們應該跳舞慶祝，我們能夠有過這麼一點點時間。」安東尼最後則補充說：

這就是為什麼，我與祖羅素並沒有這麼沮喪或是驚訝，因為這本來就很難實現。

羅素兄弟對於湯賀蘭離開MCU並不感到意外。（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

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實際上羅素兄弟早就非常著迷於《蜘蛛俠》，能與這名年輕英雄接連合作《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3︰無限之戰》（Avengers: Infinity War）以及《復仇者聯盟4：終局之戰》是件非常愉快的事情，當時也透露如果Marvel未能與SONY合作成功，那麼他們就會更改《美國隊長3：英雄內戰》的劇本，一度也想過讓「蟻俠」加入「鐵甲奇俠」Tony Stark陣營，但幸好最後仍獲得蜘蛛俠的加盟。

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