【蜘蛛俠】SONY迪士尼傾唔掂？　總裁宣布湯賀蘭加入《毒魔2》

Marvel Studio和SONY Picture早前就《蜘蛛俠》的問題鬧得沸騰，當宣告「蜘蛛俠」正式退出MCU後，令世界的粉絲感到崩潰，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）更在Instagram上取消關注Marvel和SONY，作出無聲抗議！ 早前有外媒爆料私其實迪士尼（Disney）和SONY直到見前為止仍有密密斟，有指迪士尼拋出橄欖枝自行收窄條件，好讓雙方達成協議，真的能夠「#SaveSpidey」（拯救蜘蛛俠）。

早前湯賀蘭表示對於Marvel和SONY的決定感到失落。（IG圖片）

SONY早知道粉絲們非常希望看到「蜘蛛俠」和「毒魔」（Venom）同框出現，較早前有外媒爆料指其實湯賀蘭早就有為《毒魔》客串，不過在《毒魔》正片上映時，卻絲毫不發現湯賀蘭的蹤影。有指Marvel看完電影後要求Sony刪走有關「蜘蛛俠」的戲份，本來SONY以為湯賀蘭不可以「蜘蛛俠」的裝扮現身，至少Peter Parker的身份也是可以接受，但最終SONY在迪士尼的掣肘下，只能將所有有關戲份全數刪走。

Marvel不允許「蜘蛛俠」和湯賀蘭以Peter Parker的身份出現在《毒魔》中。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

不過今日SONY總裁Tony Vinciquerra證實「蜘蛛俠」將會合併到《毒魔》和其他角色之中，他確信即使「蜘蛛俠」在數星期前離開了Marvel，但在SONY Studio仍然會很好，希望向世界證明就算沒有了Marvel Studio，SONY 同樣可以取得成功。

加上Tony Vinciquerra表示：「我們與（Kevin Feige）在《蜘蛛俠》的電影上有很好的合作，試圖看看是否有辦法解決這個問題……Marvel的人員非常出色，我們非常尊重他們，不過我們也有很了不起的人員，而且Kevin Feige並不是負責所有工作。」

粉絲終於可以看到「蜘蛛俠」和「毒魔」同框的畫面。（Marvel圖片）

說回合作「蜘蛛俠」將會加入SONY旗下的作品包括《毒魔2》，有指該戲將會在外國定檔於2020 年 10 月 2 日，同樣會由湯哈迪（Tom Hardy）演出，粉絲終於有望見到兩人同框合作。此外，有指「蜘蛛俠」更會加入由謝拉力圖演出的《Morbius》，令到該戲變得更加有趣！