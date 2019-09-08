【星際任務】畢彼特瘋狂酗酒致失婚？　自揭黑歷史：要入戒酒會

55歲畢彼特（Brad Pitt）在2016年宣告與妻子安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）分手後，引起軒然大波，畢彼特也不只一次提及自己曾有酗酒惡習，最近接受「The New York Times」採訪時，他自爆曾加入匿名戒酒會長達1年半，更透露酒精讓他展現「醜陋的一面」。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉曾經是娛樂圈中的模範夫妻。（VCG）

畢彼特曾對自己沉迷酒精一事相當後悔，傳言當時他與安祖蓮娜祖莉還在私人飛機上大吵，而他在婚變後積極戒酒，目前已有3年沒碰過任何酒精，畢彼特受訪時透露自己在匿名戒酒會中得到救贖，「戒酒會的成員都是男人，那裡很舒適，沒有人會對彼此指指點點，因為我們都了解彼此的問題，也是因為這樣，我終於不再指責自己」，畢彼特提到當時與安祖蓮娜祖莉的情變，讓他認真回顧自己的人生，但也能夠認真正視自己的壞習慣，如今一路走來，他認為這是一段相當有價值的成長過程。

畢彼特最近宣傳入圍威尼斯影展的科幻新片《星際任務》（Ad Astra），該片探討親情情感及孤獨，也讓他想到昔日的低潮期，「我們一直承載著痛苦、悲傷與失落。我們也花費太多時間，試圖將這些情緒隱藏起來，但它們始終在那裡，在你身上。我認為必須真正打開心門，才能得到救贖」。

《星際任務》在威尼斯影展大獲好評。（《星際任務》劇照）

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由於《星際任務》在威尼斯影展大獲好評，更有望拿下影帝獎項，不過他在受訪時則幽默回應：「每年都會有人的表現被注意到，也有人被忽略，當你聽到自己的名字，感覺當然很好，如果沒有，通常也都是你的朋友被提名，所以還是挺不錯的。」對於自己是否能夠獲獎，倒是相當隨性。

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