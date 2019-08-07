畢彼特喪接大片與前妻安祖蓮娜鬥票房　誓要活得比前度好

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的離婚大戰，演變成了兩人的面子之爭？隨着畢佬新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）在北美開出不錯的票房數字，令各界對安祖蓮娜新戲《黑魔后2》（Maleficent Mistress of Evil）的反應更加期待。她也時不時就提到自己將主演Marvel新片《永恆族》（The Eternals）的大小細節，似乎有點示威的意思。

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據《Womans Day》雜誌報導，安祖蓮娜和畢佬正在進行一場「鬥氣之爭」，兩個人都畀對方激發起鬥志，想證明自己可以過得比ex更好。安祖蓮娜睇準Marvel的超級英雄片無論點都會勁收，接演《永恆族》對自己在影壇的行情絕對只會加分，仲可以順勢將畢佬比下去，所以欣然接受Marvel邀約。畢佬當然也不是「省油的燈」，已經積極尋求更受矚目的大片，準備畀返啲顏色前妻睇。

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然而，專門柴台八卦雜誌的娛樂網站，澄清畢佬同安祖蓮娜根本冇咁得閒，畢佬早就表明自己接戲並唔會單睇票房，能夠吸引他的角色唔理有冇機會大賣都願意嘗試。而安祖蓮娜一方亦回應上述講法荒謬，畢竟她之前曾經有勁多機會可以拍商業大片都拒絕，寧願接演一些自己感興趣卻比較小眾的電影，足以反駁該雜誌的論調。

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