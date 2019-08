畢彼特喪接大片與前妻安祖蓮娜鬥票房　誓要活得比前度好

畢彼特(Brad Pitt)與安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)的離婚大戰,演變成了兩人的面子之爭?隨着畢佬新作《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)在北美開出不錯的票房數字,令各界對安祖蓮娜新戲《黑魔后2》(Maleficent Mistress of Evil)的反應更加期待。她也時不時就提到自己將主演Marvel新片《永恆族》(The Eternals)的大小細節,似乎有點示威的意思。