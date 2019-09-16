【變種特攻】傳新磁力王由黑人演員飾演　原著粉絲表示不滿

早前迪士尼成功收購二十世紀霍士（20th Century Fox），讓《變種特攻》（X-Men）系列回歸MCU，未來更大有可能與《復仇者聯盟》（Avengers）系列Crossover！ 近日有消息指，Marvel Studios將重啟《變種特攻》電影，其中一個重要角色「磁力王」（Magneto）已經有心水人選，但這位演員就令一眾粉絲大感錯愕。

不論米高法斯賓達（左）還是伊恩麥基倫版本的磁力王，都大受觀眾歡迎。（劇照）

大家有追開《變種特攻》系列的話，都會記得「磁力王」Erik Lehnsherr是猶太人，是二戰時期納粹德國對猶太人大屠殺下的倖存者。此前兩個版本的磁力王：伊恩麥基倫（Ian McKellen）與米高法斯賓達（Michael Fassbender）雖然都沒有猶太人血統，但外型上與角色吻合。

重溫米高法斯賓達版磁力王

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重溫伊恩麥基倫版磁力王

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不過，近日有消息指，Marvel Studios有意重啟《變種特攻》電影，並意屬奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）飾演磁力王。丹素華盛頓的演技就不容置疑，但造型就顛覆磁力王的形象，黑人演員飾演白種人，相信很多觀眾未必接受，情況就如之前迪士尼宣布真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）起用非裔演員Halle Bailey擔正一樣，引起廣大爭議。

丹素華盛頓是奧斯卡影帝，演技絕對冇問題。（Getty Images）

有網民認為，近年荷里活十分重視平等問題，除了有大量黑人主導的電影出現，業界亦鼓吹要起用更多黑人幕前及幕後人員，而作為全球最大電影工廠的迪士尼，選上丹素華盛頓亦情有可原，但有人認為，這個決定跟原著漫畫的設定背道而馳，不尊重原著會流失一大班死忠粉絲，假若這只是政治考慮，實在令人失望。