【變種特攻】曉治積曼自爆差啲冇得做狼人　全靠太太鼓勵重拾信心

在《變種特攻》（X-Men）系列中飾演狼人的曉治積曼（Hugh Jackman）近期正忙著演出其巡迴演唱會《The Man. The Music. The Show.》。或者適逢《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），曉治積曼突然分享關於首部《變種特攻》的往事，還自爆自己幾乎無得做狼人。最後幸好得到其妻子的幫助下順利過關，否則飾演狼人的演員或者已經另有其人。

曉治積曼指自己當年差啲遭「炒魷」。（《變種特攻：狼人外傳》劇照）

由拜仁辛格（Bryan Singer）執導的《變種特攻》在2000年上映時叫好叫座，在全球收獲逾2.96億美元票房收入，之後更成功開啟了《變種特攻》電影系列。轉眼間，此系列已經踏入第19個年頭。在該系列中飾演狼人的曉治積曼目前在倫敦舉行巡迴演唱會。他在當地時間6月3日接受《每日郵報》（Daily Mail）訪問時表示，劇組差點就想把他換走：「當時有人告訴我，我的演出未能合乎他們的期望……我首部參演的荷里活電影差點就被解僱。」

曉治積曼（右）在拍攝《變種特攻》時遭開聲話未夠班，事後他嬲到要同太太呻足一個鐘。（thehughjackman IG 圖片）

當時曉治積曼卻感到非常憤怒：「我很生氣，不斷向妻子抱怨，並埋怨不同的人。」幸好曉治積曼有好妻子支持，他續指出：「她耐心聽我抱怨了一個小時。最後她說︰『聽著，我認為你要相信自己，你太在意別人的想法。回去專注演你的角色，相信你的資質……你擁有天份的。』」那時候，曉治積曼32歲；其妻子Deborra-Lee Furness 45歲。

曉治積曼與太太Deborra-Lee Furness由1996年結婚至今，仍然非常恩愛。（thehughjackman IG 圖片）

曉治積曼如今回想這件事，坦言太太這樣做是愛的表現：「對我而言，這就是愛」，他續補充指：「當你連自己都不相信自己時，但有人仍相信你。」之後曉治積曼一做就做了13年狼人，並在2017年完成《盧根》（Logan）後宣布「封爪」，不再飾演狼人。而曉治積曼和他的妻子，澳洲演員兼監製Deborra-Lee Furness已經結婚23年，並領養了兩個孩子。

曉治積曼及Deborra-Lee Furness 雖然沒有生小朋友，但卻領養了兩名孩子。（Getty Images）

至於今集《變種特攻：黑鳳凰》導演兼編劇Simon Kinberg早前仍解釋了電影為何沒有狼人的原因。除了由於曉治積曼宣布不再做狼人外，他解釋曉治積曼的年紀都令他放棄把狼人加入《變種特攻：黑鳳凰》中。「如果你想了解黑鳳凰的故事，你會希望了解盧根及珍（黑鳳凰）的愛情故事。」Simon Kinberg說，但導演續表示，雖然曉治積曼及蘇菲特納（Sophie Turner）在其年齡層都非常優秀，但蘇菲特納只有23歲，而曉治積曼50歲，兩人的年齡差距實在太多，並表示如果硬加狼人的話，好容易便會搞壞劇情，所以最終沒有考慮加入狼人。