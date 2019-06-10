【變種特攻：黑鳳凰】盤點七大男神　顏值身材完勝復仇者聯盟

X-Men電影系列最終章《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）近日上映，這個陪伴影迷20年的超級英雄作品，擁有多個經典角色，當中更不乏男神級人物，論顏值及身材，比《復仇者聯盟》系列似乎更勝一籌，小編為大家盤點七大X-Men美男，小鮮肉又有，型大叔亦有，梗有一款啱你口味！

「狼人」曉治積曼

這個猶如吉祥物般存在的X-Men成員，現在已成為家傳戶曉的電影角色，亦是曉治積曼（Hugh Jackman）的代表作，一身肌肉當真無人能取替，加上廿四孝老公兼爸爸的形象，可謂完美！

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「X教授」占士麥艾禾

於2011年上映的《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）中登場的年輕版「X教授」，找來英國小生占士麥艾禾（James McAvoy），文質彬彬的樣子迷倒不少女影迷。

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「磁力王」米高法斯賓達

對比占士麥艾禾，飾演年輕版「磁力王」的德國型男米高法斯賓達（Michael Fassbender），則屬於雄糾糾的類型，6呎身高配上好身材，足以令女粉絲尖叫。

「藍獸」尼古拉斯霍特

來自英國的尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）擁有1.88米身高，穿便服或踢死兔都一樣好看，一雙藍眼睛更是殺傷力驚人，雖然他在戲中要改頭換面變「藍獸」，但本人確實是男神級人物。

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「鐳射眼」Tye Sheridan／James Marsden

1996年出生的Tye Sheridan正是荷里活炙手可熱的上位小生，其外貌非傳統美男子，但五官突出令人留下深刻印象，仲帶有三分邪氣，擁有不一樣的魅力。順帶一提，老版「鐳射眼」James Marsden亦是型男一名，出名身材健碩。

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「衝撃波」Lucas Till

一睇就知係偶像派，連天后Taylor Swift都曾被他迷倒，在X-Men系列飾演「衝撃波」的Lucas Till雖然存在感不強，但其高顏值就相當出眾，吸引不少影迷目光。

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「Nightcrawler」Kodi Smit-McPhee

Kodi Smit-McPhee飾演的「Nightcrawler」其貌不揚，但真人其實相當有型，擁有1.85米身高般的模特兒身型，五官亦相當有個性，跟角色差異甚大。