【變種特攻：黑鳳凰】盤點X-Men七大美女　新舊妖后難分高下

由2000年上映的《變種特攻》開始，X-Men電影系列陪影迷走過近20個年頭，近日上映的《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）為終結篇，相信大家都很捨不得。 云云角色中當然不乏美女，小編為大家嚴選七大美麗女角，哪一位會是你的心水？

「妖后」珍妮花羅倫絲

珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）在2011年上映的《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）中，飾演年輕版「妖后」（Mystique），戲份不多只是花瓶角色，但奪得奧斯卡影后就升價10倍，立即升呢做女神。

+ 16 + 15 + 14

「暴風女神」荷爾芭莉

第一代X-Men的核心人物，跟珍妮花羅倫絲一樣，拍完第一集《變種特攻》就奪得奧斯卡影后，選美出身的她擁有出眾身材，多年來被視為女神級人物。

+ 2

「黑鳳凰」Sophie Turner

在《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）中才登場的年輕版「Jean Grey」，找來《權力遊戲》女星Sophie Turner出演，身材高䠷的她氣場十足，未來大有作為。

+ 7 + 6 + 5

「Blink」范冰冰

《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）中登場人物眾多，大家又記唔記得中國代表范冰冰？她飾演的「閃爍女」戲份不多，但總算有幸加入X-Men成一分子。

+ 3 + 2

「白皇后」January Jones

在《變種特攻：異能第一戰》中，January Jones飾演的「白皇后」Emma Frost有性感演出，健美身形配上甜美笑容，才能完美演繹這個尤物角色。

+ 8 + 7 + 6

「Psylocke」Olivia Munn

《變種特攻：天啟滅世戰》其中一個亮點，要數反派女角「Psylocke」，找來混血女星Olivia Munn飾演，其造型性感火辣，令觀眾留下深刻印象，她本身亦是比堅尼女模，常為男士雜誌拍照。

+ 10 + 9 + 8

「妖后」Rebecca Romijn

老版「妖后」由美國女星Rebecca Romijn飾演，模特兒出身的她身材比珍妮花羅倫絲更完美，當年在頭3集《變種特攻》中更有全裸演出，相當搶鏡！