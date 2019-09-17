【雷神奇俠4】妮妲莉寶雯回歸搶埋主角位？　女英雄當道導演親解

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）在4月尾上映後，在全球掀起熱潮，影迷亦非常重視MCU之後的發展。 早前Marvel宣布妮妲莉寶雯（Natalie Portman）將回歸《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），扮演「女雷神」Jane Foster。不少影迷都對這個角色有相當多猜測，更傳「女雷神」將會主導新作，導演Taika Waititi近日終於正面回應。

外界有傳「女雷神」將會主導新作，導演Taika Waititi近日終於正面回應（GettyImages）

在《復仇者聯盟4》中由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神，變了一個大肚腩肥佬，但完全沒有影響大家對他的喜愛，在電影結尾更似乎暗示雷神將會加入銀河守護隊的團隊。

早前，漫威老闆Kevin Feige在聖地牙哥動漫展就為大家介紹了MCU之後的第四階段電影和劇集的大計，當中更隆重宣布奧斯卡影后妮妲莉寶雯會回歸新作《雷神奇俠4》。

在聖地牙哥國際漫畫展上，《雷神奇俠4》導演Taika Waititi向妮坦莉寶雯送上Mjolnir。（Getty Images）

女雷神同女武神有感情線？

妮妲莉寶雯（Natalie Portman）當時拿起雷神之鎚讓不少影迷大感興奮，大家都很期待妮妲莉寶雯扮演「女雷神」Jane Foster。消息一傳出，影迷都猜想續集《雷神奇俠4》會否由女性角色主導，甚至有人推斷Jane Foster很可能會與女武神（Tessa Thompson飾演）有感情線的發展。

+ 10 + 9 + 8

女武神：「找一個自己的皇后」

事關女武神已確認是一名LG BTQ角色，而續集的英文戲名更是「Love and Thunder」（愛與雷電），由Tessa Thompson飾演的女武神更曾在公開宣布，自己作為接任Asgard的新王，「必須要找一個自己的皇后」。這個宣告一出，令大家更想入非非。而且在《復仇者聯盟4》的結尾，一眾女超級英雄齊集的氣勢，絕對是讓大家預視到MCU往後女英雄會有多強。

近日，導演Taika Waititi終於正面回應，他指出《雷神奇俠4》仍然是基斯咸士禾夫主演的電影，「這是一部雷神的電影，他是托爾，這是雷神的戲。」導演再三強調雷神才是主角，這是托爾系列的作品，妮妲莉寶雯只是有份演出。