【雷神奇俠4】Jane Foster變女雷神　關鍵竟然係魁隆？

妮坦莉寶雯在《雷神》系列飾演的Jane Foster本是一名普通人類，能成為女雷神的關鍵，有機會與魁隆有關（Getty Images／《復仇者聯盟3》劇照）

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電影《雷神奇俠4》（Thor 4）將於明年開拍，這一集的故事重點將會著重在「女雷神」妮妲莉寶雯（Natalie Portman）身上，前一集主角基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）也都順勢回歸，根據官方周邊，由 Brandon T. Snider創作的小說「The Cosmic QuestVolume II：Aftermath」的內容中暗示，妮妲莉寶雯之所以會成為女雷神，可能與魁隆（Thanos）一連串的動作有關。

在該小說內容中，提及在《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）之後，Jane Foster（妮妲莉寶雯飾)曾被以太粒子控制，這也改變了她身體內某些體質，隨後是《復仇者聯盟2︰奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）當中博士曾提及「Jane Foster已經成為了國際知名的科學家」。隨後她與雷神分手，在經歷《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的故事時，她並沒有因為魁隆的彈指而消失，但是她因為曾與以太粒子有過聯繫，所以能感知到無限寶石正被魁隆控制，最終她也發現了無限寶石的歷史，也知道復仇者聯盟在瓦干達之役的失敗。

雖然小說未提及更多，Marvel影業亦沒有回應小說內容是否正確，但根據「Screen Rant」報導，Brandon在撰寫該小說時，一直與Marvel保持密切聯繫，他的小說內容也與《復4》大致吻合，讓眾多外媒及網友不免猜測，是否就是因為以太粒子的影響，才會讓Jane Foster能夠成為「女雷神」，但一切尚待之後電影上映時才能知曉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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