【花椒之味】鄭秀文喪父角色自強演繹　輕鬆再提名金像順勢稱后？

由許鞍華監製，麥曦茵導演及編劇，鄭秀文（Sammi）、賴雅妍、李曉峰主演的電影《花椒之味》，改篇自張小嫻的《我的愛如此麻辣》原著小說。因為父親（鍾鎮濤 飾）的離世，來自中、港、台三地的三姊妹才首次見面。Sammi戲中的演繹備受肯定，可以肯定會為Sammi再獲一次金像獎提名，而細心分析，甚至大有可能為她奪得首個金像影后寶座。

三姊妹分隔中港台三地，因為父親喪禮才首次聚頭。（《花椒之味》劇照）

真實經歷為觀眾投下情感藥引

是命運還是巧合，《花椒之味》講的是Sammi如何面對一個多情的爸爸，生前累積下來的仇恨，是否要帶到去陰陽相隔，定還是為釋放自己，嘗試學習寬恕。在父親的喪禮上，Sammi才發現他多情到中台都有播下情種，為她帶來兩位素未謀面的妹妹。本應是加深怨恨的開始，卻從兩位妹妹對爸爸的不捨和難離，令她好奇何解同一個爸，會有兩種感受？

對父親那種似愛又恨的矛盾，Sammi完全演到那份掙扎，配以現實中經歷，為觀眾投下最好的情感藥引。同時，毅然要經營爸爸遺下的火鍋店，凸顯角色獨自撐下去的堅執和好勝，那種收放自如的演繹是Sammi近年最好的。

三姊妹對爸爸的掛念各有不同，也促使Sammi想探個究竟。（《花椒之味》劇照）

陌生的姊妹，培養出親切的關係。左起賴雅妍、鄭秀文、李曉峰。（《花椒之味》劇照）

鄭秀文歷屆提名金像影后名單

毫無懸念，《花椒之味》定必可以為Sammi獲得第6次提名來年的香港電影金像獎最佳女主角，問題是最終會迎來一次真正的勝利，還是再次面對擦肩而過？

+ 3 + 2

下屆金像獎潛在對手

能否奪獎，除了演技要備受肯定，將會遇到甚麼對手都是考慮因素。雖然距離2019年完結仲有3個月，不過從年初至今已上畫作品分析，女演員方面似乎仍欠獲高度評價，有亮麗演出之作，大家又一齊搵搵。