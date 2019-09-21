【哈利波特】細數5個妙麗的小秘密　剛過生日原來已人到中年

由英國女作家 J.K.羅琳所創作的《哈利波特》系列的小說在全球掀起魔法熱潮，就算小說和電影都已經來到完結篇，但之後發展的外傳電影，舞台劇，以至《哈利波特》本身的故事和角色細節，都仍然非常引人入勝。 近日，原來戲中聰明絕頂的「妙麗」剛過生日，不知不覺已經滿40歲了。

「妙麗」近日剛過生日，原來已經不知不覺40歲了。（劇照）

由J.K.羅琳創作的《哈利波特》小說系列風靡全球超過20年，之後推出的電影版亦紅遍全球，甚至近年推出相關系列《怪獸與他們的產地》也極受歡迎。可想而知，粉絲們都很想再多加了解這個神秘的魔法世界。

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妙麗係處女座 已經滿40歲了

不過大家可能不知道，戲中那個聰明能幹又可愛的妙麗，原來已經踏入40歲。

據小說的設定，妙麗是在1979年9月19日出生，是個處女座的女生。而《哈利波特》官方網站Pottermore，都有貼文祝賀妙麗生日快樂。

網民亦都紛紛留言祝賀妙麗。（Twitter圖片）

網民亦都紛紛留言祝賀妙麗，影迷表示很難忘妙麗在12歲就能做出最複雜的魔藥，這個學生真的太厲害了。

而《哈利波特》電影的官方Twitter更製作了祝福妙麗生日的全新片段，這位葛萊分多的女孩父母都是麻瓜，不過她喜愛鑽研學術，她甚至是比哈利和榮恩更聰明。片中有舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》演員指出，她覺得妙麗擁有一個美好的人生，摯愛榮恩一直寵愛她，「妙麗成為魔法部部長，又與榮恩生下女兒，妙麗實在太厲害。」

麗在12歲就能做出最複雜的魔藥，這個學生特別聰明。（劇照）

She's always been the brightest witch at any age. Happy Birthday, Hermione Granger. pic.twitter.com/yo9waCdLFh — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) September 19, 2019

唔識讀妙麗英文名「Hermione」？

J.K.羅琳更曾經透露，原來她在《哈利波特－火盃的考驗》向大家介紹妙麗的英文名字怎樣讀是別有用心。事關香港譯音「妙麗」（Hermione Granger），大家都很易發音，但其實妙麗的英文名字「Hermione」卻考起了不少人。於是J.K.羅琳曾證實，她是特別安排了一個橋段，在在2000年推出的小說《哈利波特：火盃的考驗》裡，因為有一位來自保加利亞的男生與妙麗跳舞，但卻總是讀錯妙麗的名字，所以妙麗便仔細地說出「Her－my－oh－nee」，教對方怎樣發音。其實，妙麗還有不少小秘密，不如趁她生日，看看大家有多了解她。

點撃即睇5個妙麗的小秘密：