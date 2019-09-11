【哈利波特】相隔12年後首度同框　丹尼爾公開合照令粉絲勁激動

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J.K羅林經典著作《哈利波特》（Harry Potter）系列深受全球粉絲歡迎，直到今時今日都有粉絲不時翻煲《哈利波特》，由2001年推出第一集《哈利波特：神秘的魔法石》到最後《哈利波特：死神的聖物2》整整10年時間，不少粉絲都對這個系列的完結感到不捨。

近日飾演「哈利波特」的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）晒出一張令人震驚的合照，簡直勾起粉絲們深深的回憶！

你一定記得《哈利波特—阿茲卡班的逃犯》中的「天狼星」。（劇照）

日前丹尼爾烈格夫出席加拿大的多倫多影展，難得地跟多年前的合作伙伴見面，主角正是《哈利波特—混血王子的背叛》中死去的「天狼星」（Sirius Black）加利奧文（Gary Oldman），當時無父無母的「哈利波特」終於有位如爸爸一樣的人物出現，「哈利波特」和「天狼星」都渴望可以一起生活，可惜「天狼星」最終被堂妹貝拉雷斯壯的咒語擊中並死去。

而「哈利波特」在《哈利波特：死神的聖物1》時，用重生石（Resurrection Stone）召喚了天狼星，證實天狼星確實已死時，令到不少粉絲都難以接受而且非常傷心，更心痛本來已無父無母的「哈利波特」再次失去親人。

相隔12年「天狼星」跟「哈利波特」終於重遇。（丹尼爾烈格夫IG圖片）

直到現在相隔12年，這對「父子」組合終於再次相遇，兩人都非常開心，丹尼爾烈格夫直言一定要合照留念，而當他上傳照片到個人Instagram後，即時引出大批「哈利波特」迷留言「還記得哈利波特失去他的時候」、「他還未死！Yeah！」、「我很想念這個屬於我童年的電影和故事」、「他給予了我生命」和「天狼星，你還活着啊！」等等，勾起一幕幕有關「天狼星」和「哈利波特」的畫面。

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