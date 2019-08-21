【哈利波特】妙麗與馬份再度同框　回憶湧現但網民竟然錯重點

《哈利波特》（Harry Potter）由2001 年開始發展，由於拍攝時間也不短，他們一起拍戲、讀書和長大，所以一眾演員現實中的感情也相當深厚。 近日，飾演「馬份」的Tom Felton上載了一張與「妙麗」Emma Watson的合照，又勾起大家不少從前的回憶，除了慨嘆時光的流逝，更有網民翻出「妙麗」其實曾經暗戀過「馬份」的往事。

《哈利波特》系列電影歷時超過十年，一眾演員一起長大，感情相當深厚。（GettyImages）

距離《哈利波特》第一集的電影，即使過了將近二十年，但戲中演員們的一舉一動還是受很多影迷關注。《哈利波特》2001年推出首集，最後一集的《哈利波特－死神的聖物2》在2011年上映，這一系統的電影歷時超過十年，無論演員之間，抑或影迷對這部作品的感情都是非常深厚。

捉住「馬份」踩板 畫面超浪漫

繼之前「妙麗」Emma Watson曾在Twitter曬出和「馬份」Tom Felton的合照，在相中可見二人頭貼頭、笑得相當燦爛，當時有不少粉絲就指出，「實在太sweet了吧！」

據知，當時「馬份」教「妙麗」踩滑板，「馬份」一邊踩著滑板，「妙麗」就站在他背後，捉實對方的腰和肩膀，情境簡直是比偶像劇更浪漫。

影迷們可以說是看着一班小演員長大。（GettyImages）

二人再同框 讓網民熱議

近日，又輪到「馬份」發功，在社交平台分享一張他與「妙麗」的合照，原來是他在教Emma彈結他，更大讚Emma學習得很快，隨即又再引來網民熱烈討論。據知，這張相片是二人在南非時拍下的，雖然畫面相當有愛，瞬間勾起了影迷們對《哈利波特》的回憶。

不過，也有不少網民錯重點，事關現年只有31歲的Tom，髮線嚴重向後，有網民直指，「二人看起來根本不似生在同一年代」，概嘆歲月真的不饒人。更有嘴賤的網民好話馬份擁有蘇民峰「M字額」特徵。

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Emma承認曾經暗戀過Tom

而其實飾演「馬份」的Tom Felton在《哈利波特》的系列電影，是小霸王，舉止招積。而Emma Watson在2012年上節目時，更曾經承認自己10-12歲時，的確暗戀過這位「壞男孩」。

她當時指Tom比自己大兩歲，不時在片場踩滑板，做一連串高難度的動作，難怪深得女生歡迎，Emma甚至會提早查看片場名單，看看Tom當天會否有戲份。

Tom在戲中雖然是個奸角，但現實中卻是一班《哈利波特》的演員的風頭躉，可算是這個圈子中的「搞手」，有指經常是由Tom相約大家聚會，演員們能再合體，他絕對有很大功勞！